Польща назвала дедлайн для України щодо МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/Facebook

Польща заявила, що Україна має лише кілька найближчих тижнів для ухвалення рішення щодо отримання винищувачів МіГ-29. У Варшаві наголосили, що не відмовляються від передачі літаків, однак у разі затягування переговорів можуть розглянути інші варіанти. Водночас польська сторона розраховує на співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша виданню Wirtualna Polska.

Польща озвучила дедлайн для домовленості щодо МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що пропозиція Варшави щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 залишається чинною. За його словами, зараз між українською та польською сторонами тривають переговори щодо технічного обслуговування винищувачів, їх ремонту та фінансування цих робіт.

Водночас очільник польського Міноборони наголосив, що часу для ухвалення остаточного рішення залишається небагато. Якщо домовленості між Києвом і Варшавою не буде досягнуто найближчими тижнями, Польща готова розглянути інші варіанти використання цих літаків.

Що Польща хоче отримати від України в обмін на МіГ-29

Косіняк-Камиш заявив, що Польща розраховує на співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій. За його словами, Україна має значний досвід і потужності у виробництві дронів, тому Варшава очікує на обмін технологіями та реалізацію спільних проєктів.

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Міністр зазначив, що польська сторона також зацікавлена в отриманні частини українських безпілотників, які могли б використовуватися польською стороною.

"Настав час сказати, чого ми від них очікуємо. Ноу-хау в тому, у чому вони сильні. І щоб вони вступили в співпрацю. Щоб передали нам частину дронів, якими ми могли б користуватися. Ми справді відкриті до різноманітних рішень", — зазначив глава Міноборони Польщі.

Водночас глава Міноборони Польщі наголосив, що така співпраця має не лише практичне, а й символічне значення. За його словами, реалізувати цей символічний аспект поки що не вдалося:

"І я дещо розчарований, що навіть цього символічного виміру не вдалося реалізувати".

Що буде, якщо домовленості не досягнуть

Косіняк-Камиш повідомив, що Польща вже має альтернативний варіант використання винищувачів. За його словами, Болгарія зацікавлена у придбанні цих літаків як донорів запчастин для свого парку МіГ-29, що, на думку польської сторони, підтверджує їхній належний технічний стан.

"Ці літаки в хорошому стані. Настільки хорошому, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось зацікавлений заплатити за них, це означає, що вони справді хороші", — пояснив Владислав Косіняк-Камиш.

Підсумовуючи, міністр наголосив, що пріоритетом для Варшави залишається досягнення домовленості саме з Україною. Водночас якщо переговори не дадуть результату, польська сторона готова розглянути інші пропозиції, а остаточне рішення має бути ухвалене вже найближчими тижнями.

"Першочерговою метою є досягнення домовленості з Україною. Якщо це не вдасться — ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається менше, найближчими тижнями має бути ухвалено остаточне рішення", — підсумував польський міністр.

Новини.LIVE інформували, що Польща отримала запит від однієї з країн НАТО на передачу винищувачів МіГ-29, які раніше планувала передати Україні. Попри це, у Міноборони Польщі запевнили, що пріоритетом залишається посилення української авіації, а Київ і надалі є першим претендентом на ці літаки. За даними ЗМІ, запит могла подати Болгарія, яка шукає заміну для свого парку МіГ-29.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Польща заявила, що поки не передає Україні останню партію винищувачів МіГ-29 через невиконання умов двосторонньої домовленості. У Варшаві очікують від Києва трансферу технологій виробництва та перехоплення безпілотників в обмін на бойову авіацію. У Міноборони Польщі наголосили, що після завершення цієї домовленості питання передачі літаків може бути вирішене.