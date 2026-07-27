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Главная Новости дня Польша предупредила Украину о крайнем сроке в отношении истребителей МиГ-29

Польша предупредила Украину о крайнем сроке в отношении истребителей МиГ-29

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 23:55
Польша назвала крайний срок для Украины по МиГ-29
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/Facebook

Польша заявила, что у Украины есть всего несколько ближайших недель для принятия решения о получении истребителей МиГ-29. В Варшаве подчеркнули, что не отказываются от передачи самолетов, однако в случае затягивания переговоров могут рассмотреть другие варианты. В то же время польская сторона рассчитывает на сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша изданию Wirtualna Polska.

Польша озвучила крайний срок для достижения договоренности по МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что предложение Варшавы о передаче Украине истребителей МиГ-29 остается в силе. По его словам, в настоящее время между украинской и польской сторонами ведутся переговоры о техническом обслуживании истребителей, их ремонте и финансировании этих работ.

В то же время глава польского Минобороны подчеркнул, что времени для принятия окончательного решения остается немного. Если соглашение между Киевом и Варшавой не будет достигнуто в ближайшие недели, Польша готова рассмотреть другие варианты использования этих самолетов.

Что Польша хочет получить от Украины в обмен на МиГ-29

Косиняк-Камыш заявил, что Польша рассчитывает на сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий. По его словам, Украина обладает значительным опытом и мощностями в производстве дронов, поэтому Варшава рассчитывает на обмен технологиями и реализацию совместных проектов.

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Министр отметил, что польская сторона также заинтересована в получении части украинских беспилотников, которые могли бы использоваться польской стороной.

"Пришло время сказать, чего мы от них ожидаем. Ноу-хау в том, в чём они сильны. И чтобы они вступили в сотрудничество. Чтобы передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться. Мы действительно открыты для различных решений", — отметил глава Минобороны Польши.

В то же время глава Минобороны Польши подчеркнул, что такое сотрудничество имеет не только практическое, но и символическое значение. По его словам, реализовать этот символический аспект пока не удалось:

"И я несколько разочарован тем, что даже этот символический аспект не удалось реализовать".

Что будет, если договоренности не достигнут

Косиняк-Камыш сообщил, что у Польши уже есть альтернативный вариант использования истребителей. По его словам, Болгария заинтересована в приобретении этих самолетов в качестве доноров запчастей для своего парка МиГ-29, что, по мнению польской стороны, подтверждает их надлежащее техническое состояние.

"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что болгары хотят их купить. Если кто-то заинтересован заплатить за них, это означает, что они действительно хороши", — пояснил Владислав Косиняк-Камыш.

Подводя итог, министр подчеркнул, что приоритетом для Варшавы остается достижение договоренности именно с Украиной. В то же время, если переговоры не принесут результата, польская сторона готова рассмотреть другие предложения, а окончательное решение должно быть принято уже в ближайшие недели.

"Первоочередной целью является достижение договоренности с Украиной. Если это не удастся — ну что ж, пожалуйста. Времени для Украины в этом вопросе остается меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", — подытожил польский министр.

Новини.LIVE сообщали, что Польша получила запрос от одной из стран НАТО на передачу истребителей МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине. Несмотря на это, в Минобороны Польши заверили, что приоритетом остается укрепление украинской авиации, а Киев по-прежнему является первым претендентом на эти самолеты. По данным СМИ, запрос могла подать Болгария, которая ищет замену для своего парка МиГ-29.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года Польша заявила, что пока не передает Украине последнюю партию истребителей МиГ-29 из-за невыполнения условий двустороннего соглашения. В Варшаве ожидают от Киева трансфера технологий производства и перехвата беспилотников в обмен на боевую авиацию. В Минобороны Польши подчеркнули, что после завершения этого соглашения вопрос передачи самолетов может быть решен.

Польша МиГ-29 Владислав Косиняк-Камыш
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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