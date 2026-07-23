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Главная Новости дня Польша получила запрос от НАТО на истребители МиГ-29, которые обещали Украине

Польша получила запрос от НАТО на истребители МиГ-29, которые обещали Украине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 09:19
Передача МиГ-29 Украине: Польша получила запрос от страны-члена НАТО
Украинский самолет МиГ-29 Fulcrum взлетает. Фото: Нацгвардия

Польские власти официально получили запрос от одного из государств НАТО о передаче советских истребителей МиГ-29. Именно эти самолеты Варшава ранее планировала передать для нужд Вооруженных сил Украины. Однако официальные представители польского оборонного ведомства заявили, что укрепление украинской авиации и защита воздушного пространства по-прежнему остаются для них главным приоритетом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью заместителя министра национальной обороны Польши Павела Залевского для Radio ZET.

Самолеты для Украины

Польский чиновник четко подтвердил в ходе беседы, что менять свои прежние планы из-за этого нового обращения власти не собираются, поэтому Украина по-прежнему рассматривается как первый кандидат на получение самолетов.

Залевский не раскрыл название государства, которое обратилось с запросом, но в кулуарах говорят, что обращение поступило от Болгарии, так как в НАТО, кроме Польши, эти самолеты остались только там.

Болгария хоть и закупает американские истребители F-16, но пока получила лишь первые экземпляры и боится остаться без защиты. В настоящее время из 16 болгарских самолетов МиГ летают лишь шесть, поскольку из-за европейских санкций покупать российские запчасти теперь невозможно. Поэтому Болгария ищет альтернативу.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о срыве передачи самолетов Киеву. В июне Министерство обороны Польши подтвердило, что передача Украине последней партии истребителей МиГ-29 на данный момент приостановлена. Причиной называют невыполнение условий предыдущих договоренностей между сторонами.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу обострения отношений с Украиной. Он отметил, что совокупность отдельных шагов приводит к развитию ситуации, которая потенциально может быть выгодна для России.

Польша самолеты МиГ-29
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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