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Головна Новини дня Польща отримала запит від НАТО на МіГ-29, які обіцяли Україні

Польща отримала запит від НАТО на МіГ-29, які обіцяли Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 09:19
Передача МіГ-29 Україні: Польща отримала запит від країни НАТО
Укранський літак МіГ-29 Fulcrum злітає. Фото: Нацгвардія

Польська влада офіційно отримала запит від однієї з держав НАТО стосовно передачі радянських винищувачів МіГ-29. Самн ці літаки Варшава раніше планувала віддати для потреб Збройних сил України. Однак офіційні представники польського оборонного відомства заявили, що посилення української авіації та захист неба все одно залишаються для них головним пріоритетом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю заступника міністра національної оборони Польщі Павела Залевського для Radio ZET.

Літаки для України

Польський посадовець чітко підтвердив під час розмови, що змінювати свої попередні плани через це нове звернення влада не збирається, тому Україна все ще розглядається як перший кандидат на отримання авіації.

Залевський не розкрив назву держави, яка звернулася із запитом, але у кулуарах кажуть, що звернення надійшло від Болгарії, так як в НАТО, крім Польщі, ці літаки лишилися тільки там. 

Болгарія хоч і купує американські винищувачі F-16, але поки отримала лише перші штуки і боїться лишитися без захисту. Наразі із 16 болгарських бортів МІГ літають лише шість, бо через європейські санкції купувати російські запчастини тепер неможливо. Тому Болгарія шукає альтернативу. 

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявляв про зрив передачі літаків Києву. У червні Міністерство оборони Польщі підтвердило, що передача Україні останньої партії винищувачів МіГ-29 наразі призупинена. Причиною називають невиконання умов попередніх домовленостей між сторонами.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо загострення у відносинах з Україною. Він зазначив, що сукупність окремих кроків призводить до розвитку ситуації, яка потенційно може бути вигідною для Росії.

У той же час Дональд Туск підтримав ініціативу Зеленського щодо діалогу між Україною та Польщею. Польський прем'єр заявив, що із задоволенням і надією сприйняв слова та рішення українського президента про взаємну повагу, довіру та історичну правду.

Польща літаки МіГ-29
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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