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Головна Новини дня Туск підтримав ініціативу Зеленського щодо діалогу між Україною та Польщею

Туск підтримав ініціативу Зеленського щодо діалогу між Україною та Польщею

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Дата публікації: 18 липня 2026 08:58
Туск привітав кроки Зеленського щодо активізації діалогу з Польщею
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо подальшого розвитку українсько-польських відносин. За його словами, Варшава готова до діалогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дональда Туска. 

Діалог між Україною та Польщею

Туск заявив, що він із задоволенням і надією сприйняв слова та рішення українського президента про те, що відносини між двома країнами повинні будуватися на взаємній повазі, довірі та історичній правді.

За його словами, Варшава готова до конструктивного діалогу з Києвом.

"Ми готові до серйозного й дружнього діалогу у справах, які нас об’єднують, та тих, що сьогодні нас роз’єднують", — заявив прем'єр-міністр Польщі.

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Скриншот допису Дональда Туска

Як писали Новини.LIVE, 17 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії. Він наголосив, що Київ прагне розвивати з Варшавою добросусідські та рівноправні відносини.

Водночас в МЗС попередили, що Україна заявила, що готова відреагувати, якщо Польща вдаватиметься до односторонніх рішень, здатних погіршити двосторонні відносини. Київ закликає Варшаву не політизувати історичні питання та не переносити їх на рівень Європарламенту.

Польща переговори Дональд Туск Волинська трагедія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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