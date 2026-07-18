Туск приветствовал шаги Зеленского по активизации диалога с Польшей

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о дальнейшем развитии украинско-польских отношений. По его словам, Варшава готова к диалогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Туска.

Диалог между Украиной и Польшей

Туск заявил, что с удовлетворением и надеждой воспринял слова и решение украинского президента о том, что отношения между двумя странами должны строиться на взаимном уважении, доверии и исторической правде.

По его словам, Варшава готова к конструктивному диалогу с Киевом.

"Мы готовы к серьезному и дружескому диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и по тем, которые сегодня нас разъединяют", — заявил премьер-министр Польши.

Читайте также:

Скриншот поста Дональда Туска

Как писали Новини.LIVE, 17 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Киев стремится развивать с Варшавой добрососедские и равноправные отношения.

В то же время в МИД предупредили, что Украина заявила о готовности отреагировать, если Польша будет прибегать к односторонним решениям, способным ухудшить двусторонние отношения. Киев призывает Варшаву не политизировать исторические вопросы и не переносить их на уровень Европарламента.