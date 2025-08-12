Заява Німеччини щодо зустрічі Путіна та Трампа

Йоганн Вадефуль. Фото: dpa

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на тлі зустрічі на Алясці російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа наголосив, що насильство не має змінювати кордони. Також він анонсував низку консультацій за участі федерального канцлера Фрідріха Мерца із президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і партнерами по ЄС і НАТО.

Про це Вадефуль написав у соцмережі Х.

Допис Йоганна Вадефуля. Фото: скриншот

Заява Йоганна Вадефуля

Глава МЗС Німеччини наголосив на підтримці України "у ці важливі дні" у співпраці з ЄС та трансатлантичними партнерами. Він також підкреслив підтримку мети США, спрямовану на припинення агресивної війни Росії проти України.

"Результатом має бути справедливий і тривалий мир. Насильство не повинно змінювати кордони. Там, де йдеться про нашу безпеку, ми маємо право брати участь у прийнятті рішень", — йдеться у дописі.

Також зазначається, що на тлі зустрічі на Алясці вже відбулися консультації Мерца з віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Каллас та американською стороною.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска.

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.