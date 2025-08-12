Видео
В МИД Германии анонсировали консультации с Трампом и Зеленским

В МИД Германии анонсировали консультации с Трампом и Зеленским

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 10:46
Заявление Германии по поводу встречи Путина и Трампа
Йоханн Вадефуль. Фото: dpa

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на фоне встречи на Аляске российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркнул, что насилие не должно менять границы. Также он анонсировал ряд консультаций с участием федерального канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по ЕС и НАТО.

Об этом Вадефуль написал в соцсети Х.

Йоганн Вадефуль
Сообщение Йоханна Вадефуля. Фото: скриншот

Заявление Вадефуля

Глава МИД Германии отметил поддержку Украины "в эти важные дни" в сотрудничестве с ЕС и трансатлантическими партнерами. Он также подчеркнул поддержку цели США, направленную на прекращение агрессивной войны России против Украины.

"Результатом должен быть справедливый и длительный мир. Насилие не должно менять границы. Там, где речь идет о нашей безопасности, мы имеем право участвовать в принятии решений", — говорится в заметке.

Также отмечается, что на фоне встречи на Аляске уже состоялись консультации Мерца с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас и американской стороной.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.

Владимир Зеленский Германия владимир путин МИД Дональд Трамп война в Украине Фридрих Мерц
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
