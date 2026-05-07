У мережі з'явилась ймовірна передсмертна записка Епштейна

Джеффрі Епштейн. Фото: АР

Федеральний суд у штаті Нью-Йорк розсекретив передсмертну записку, яка може належати сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. Документ роками залишався прихованим у матеріалах кримінальної справи його колишнього співкамерника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Передсмертна записка Епштейна

Зазначається, що рішення про оприлюднення записки ухвалив федеральний суддя Кеннет Карас після звернення журналістів до суду з проханням розсекретити матеріали.

"Вони розслідували мене місяцями — нічого не знайшли!!!... Це справжня розкіш — мати можливість самому вибрати час, щоб попрощатися. Що ви хочете, щоб я зробив — розплакався?! НЕ ВЕСЕЛО — НЕ ВАРТО ЦЬОГО!" — йдеться в документі.

Ймовірна передсмертна записка Джеффрі Епштейна. Фото: The New York Times

Водночас колишній співкамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне в інтерв'ю The New York Times заявив, що знайшов записку у липні 2019 року. За його словами, аркуш лежав усередині книги після того, як Епштейна виявили непритомним із тканиною на шиї.

Читайте також:

Тартальйоне стверджує, що документ був написаний від руки на жовтому аркуші, вирваному з блокнота. Він передав записку своїм адвокатам, вважаючи її потенційним доказом для власного захисту у разі нових обвинувачень. Саме через це документ тривалий час залишався засекреченим у межах судового спору.

Наразі фіційно не підтвердили справжність записики. Однак окремі вислови та стиль написання збігаються з фразами з попереднього листування Епштейна та іншої записки, знайденої після його смерті.

Справа Джеффрі Епштейна

Американський фінансист і мільйонер Джеффрі Епштейн опинився в центрі одного з найгучніших сексуальних скандалів у США. Його звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та організації так званого "секс-трафіку" для впливових знайомих.

Джеффрі Епштейн. Фото: АР

Після багаторічного суспільного тиску та вимог у США почали поступово публікувати так звані "файли Епштейна" — це масив документів, фото, відео, листування, журналів польотів, контактів та матеріалів слідства у справі Джеффрі Епштейна.

Дехто з журналістів вважає, що Джеффрі Епштейн міг працювати на КДБ і назвали аргументи щодо цього. У матеріалах є електронні листи, які вказують на можливі спроби Епштейна організувати зустрічі з Путіним.

Як писали Новини.LIVE, президент Дональд Трамп згадується понад 38 тисяч разів у більш ніж 5 300 файлах Епштейна. Однак жодних підтверджень протиправних дій з його боку документи не містять.

Також у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.