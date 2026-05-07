У мережі з'явилась ймовірна передсмертна записка Епштейна
Федеральний суд у штаті Нью-Йорк розсекретив передсмертну записку, яка може належати сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. Документ роками залишався прихованим у матеріалах кримінальної справи його колишнього співкамерника.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.
Передсмертна записка Епштейна
Зазначається, що рішення про оприлюднення записки ухвалив федеральний суддя Кеннет Карас після звернення журналістів до суду з проханням розсекретити матеріали.
"Вони розслідували мене місяцями — нічого не знайшли!!!... Це справжня розкіш — мати можливість самому вибрати час, щоб попрощатися. Що ви хочете, щоб я зробив — розплакався?! НЕ ВЕСЕЛО — НЕ ВАРТО ЦЬОГО!" — йдеться в документі.
Водночас колишній співкамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне в інтерв'ю The New York Times заявив, що знайшов записку у липні 2019 року. За його словами, аркуш лежав усередині книги після того, як Епштейна виявили непритомним із тканиною на шиї.
Тартальйоне стверджує, що документ був написаний від руки на жовтому аркуші, вирваному з блокнота. Він передав записку своїм адвокатам, вважаючи її потенційним доказом для власного захисту у разі нових обвинувачень. Саме через це документ тривалий час залишався засекреченим у межах судового спору.
Наразі фіційно не підтвердили справжність записики. Однак окремі вислови та стиль написання збігаються з фразами з попереднього листування Епштейна та іншої записки, знайденої після його смерті.
Справа Джеффрі Епштейна
Американський фінансист і мільйонер Джеффрі Епштейн опинився в центрі одного з найгучніших сексуальних скандалів у США. Його звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та організації так званого "секс-трафіку" для впливових знайомих.
Після багаторічного суспільного тиску та вимог у США почали поступово публікувати так звані "файли Епштейна" — це масив документів, фото, відео, листування, журналів польотів, контактів та матеріалів слідства у справі Джеффрі Епштейна.
Дехто з журналістів вважає, що Джеффрі Епштейн міг працювати на КДБ і назвали аргументи щодо цього. У матеріалах є електронні листи, які вказують на можливі спроби Епштейна організувати зустрічі з Путіним.
Як писали Новини.LIVE, президент Дональд Трамп згадується понад 38 тисяч разів у більш ніж 5 300 файлах Епштейна. Однак жодних підтверджень протиправних дій з його боку документи не містять.
Також у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.