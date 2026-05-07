В сети появилась вероятная предсмертная записка Эпштейна

Джеффри Эпштейн.

Федеральный суд в штате Нью-Йорк рассекретил предсмертную записку, которая может принадлежать сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну. Документ годами оставался скрытым в материалах уголовного дела его бывшего сокамерника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Предсмертная записка Эпштейна

Отмечается, что решение об обнародовании записки принял федеральный судья Кеннет Карас после обращения журналистов в суд с просьбой рассекретить материалы.

"Они расследовали меня месяцами — ничего не нашли!!!!.... Это настоящая роскошь — иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. Что вы хотите, чтобы я сделал — расплакался?! НЕ ВЕСЕЛО — НЕ СТОИТ ЭТОГО!" — говорится в документе.

Предполагаемая предсмертная записка Джеффри Эпштейна.

В то же время бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальйоне в интервью The New York Times заявил, что нашел записку в июле 2019 года. По его словам, лист лежал внутри книги после того, как Эпштейна обнаружили без сознания с тканью на шее.

Тартальйоне утверждает, что документ был написан от руки на желтом листе, вырванном из блокнота. Он передал записку своим адвокатам, считая ее потенциальным доказательством для собственной защиты в случае новых обвинений. Именно поэтому документ долгое время оставался засекреченным в рамках судебного спора.

Сейчас официально не подтвердили подлинность записи. Однако отдельные высказывания и стиль написания совпадаютс фразами из предыдущей переписки Эпштейна и другой записки, найденной после его смерти.

Дело Джеффри Эпштейна

Американский финансист и миллионер Джеффри Эпштейн оказался в центре одного из самых громких сексуальных скандалов в США. Его обвиняли в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и организации так называемого "секс-трафика" для влиятельных знакомых.

После многолетнего общественного давления и требований в США начали постепенно публиковать так называемые "файлы Эпштейна" — это массив документов, фото, видео, переписки, журналов полетов, контактов и материалов следствия по делу Джеффри Эпштейна.

Некоторые журналисты считают, что Джеффри Эпштейн мог работать на КГБ и назвали аргументы на этот счет. В материалах есть электронные письма, которые указывают на возможные попытки Эпштейна организовать встречи с Путиным.

Как писали Новини.LIVE, президент Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз в более чем 5 300 файлах Эпштейна. Однако никаких подтверждений противоправных действий с его стороны документы не содержат.

Также в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона и ряд других известных людей.