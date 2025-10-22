Відео
У Кремлі висловились щодо зустрічі Трампа та Путіна — чого чекати

У Кремлі висловились щодо зустрічі Трампа та Путіна — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:57
Оновлено: 14:55
У Кремлі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті
Кремлівський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним триває, попри повідомлення ЗМІ про можливе скасування саміту. Спеціальний представник Путіна Кирило Дмітрієв запевнив, що процес узгодження деталей не зупинявся, а інформація про відтермінування зустрічі нібито є спробою медіа "підірвати майбутній саміт".

Про це Кирило Дмітрієв висловився у соцмережі X.

Читайте також:

Спецпредставник Путіна запевнив, що зустріч не скасовувалась

null
Повідомлення Дмітрієва. Фото: скриншот

"ЗМІ перекручують коментарі про "найближче майбутнє", щоб створити враження проблем у переговорах. Підготовка триває", — написав він.

Орбан підтвердив, що Будапешт дійсно буде майданчиком для зустрічі Путіна і Трампа

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також підтвердив, що підготовка до зустрічі в Будапешті між Трампом і Путіним продовжується, хоча дата поки не визначена.

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто перебуває у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту триває. Коли настане час, ми його проведемо", — зазначив Орбан у своєму дописі у Facebook.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив про намір провести переговори з Путіним в Угорщині, щоб спробувати досягти миру в Україні. Проте у вівторок він заявив, що не хоче "марної зустрічі", однак не виключив, що переговори відбудуться найближчим часом.

Водночас стало відомо, що зустрічі між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не буде. 

США володимир путін переговори Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
