Трамп зробив свіжі заяви про Україну та зустріч з Путіним — що відомо

Виступаючи сьогодні перед журналістами у Білому домі Дональд Трамп знов увімкнув режим "подивимось" відповідаючи на питання журналістів. Ці питання стосувались зустрічі з Путіним у Будапешті та шанси на припинення вогню в Україні.

Що думає Трамп про зустріч з диктатором РФ та реальність припинення вогню

Згідно з відповіддю Трампа, він ще не вирішив остаточно, чи буде зустрічатись з Путіним. Пообіцяв, що розповість про своє рішення ЗМІ через пару днів.

"Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення. Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо", — заявив президент США.

Також Трамп сказав, що вважає цілком реальним, що між Україною та РФ на фронті буде припинено вогонь. Також Трамп зайвий раз похизувався, що продає зброю НАТО, щоб той допомагав Україні захищатись від РФ.

Раніше повідомлялось, що за даними Reuters, РФ по дипломатичних каналах передала чіткі вимоги Трампу щодо можливості подальших переговорів. Там не хочуть зупинятись по лінії вогню.

Нагадаємо, вже стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.