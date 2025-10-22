Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свіжі "подивимось" від Трампа — що заявив про Путіна та Україну

Свіжі "подивимось" від Трампа — що заявив про Путіна та Україну

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:40
Оновлено: 01:42
Трамп зробив свіжі заяви про Україну та зустріч з Путіним — що відомо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи сьогодні перед журналістами у Білому домі Дональд Трамп знов увімкнув режим "подивимось" відповідаючи на питання журналістів. Ці питання стосувались зустрічі з Путіним у Будапешті та шанси на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.

Реклама
Читайте також:

Що думає Трамп про зустріч з диктатором РФ та реальність припинення вогню

Згідно з відповіддю Трампа, він ще не вирішив остаточно, чи буде зустрічатись з Путіним. Пообіцяв, що розповість про своє рішення ЗМІ через пару днів.

"Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення. Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо", — заявив президент США.

Також Трамп сказав, що вважає цілком реальним, що між Україною та РФ на фронті буде припинено вогонь. Також Трамп зайвий раз похизувався, що продає зброю НАТО, щоб той допомагав Україні захищатись від РФ. 

Раніше повідомлялось, що за даними Reuters, РФ по дипломатичних каналах передала чіткі вимоги Трампу щодо можливості подальших переговорів. Там не хочуть зупинятись по лінії вогню.

Нагадаємо, вже стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.

володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні припинення вогню Будапешт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації