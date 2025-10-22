Трамп сделал свежие заявления об Украине и встрече с Путиным — что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая сегодня перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп вновь включил режим "посмотрим" отвечая на вопросы журналистов. Эти вопросы касались встречи с Путиным в Будапеште и шансы на прекращение огня в Украине.

Что думает Трамп о встрече с диктатором РФ и реальность прекращения огня

Согласно ответу Трампа, он еще не решил окончательно, будет ли встречаться с Путиным. Пообещал, что расскажет о своем решении СМИ через пару дней.

"Я не хочу, чтобы встреча была напрасной, мы еще не приняли решение. Многое произошло на фронте между Украиной и Россией, мы сообщим вам в течение двух следующих дней о том, что мы делаем", — заявил президент США.

Также Трамп сказал, что считает вполне реальным, что между Украиной и РФ на фронте будет прекращен огонь. Также Трамп лишний раз похвастался, что продает оружие НАТО, чтобы тот помогал Украине защищаться от РФ.

Ранее сообщалось, что по данным Reuters, РФ по дипломатическим каналам передала четкие требования Трампу о возможности дальнейших переговоров. Там не хотят останавливаться по линии огня.

Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.