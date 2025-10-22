Видео
Дата публикации 22 октября 2025 14:57
обновлено: 14:55
В Кремле подтвердили подготовку к встрече Трампа и Путина в Будапеште
Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Кремле заявили, что подготовка к встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным продолжается, несмотря на сообщения СМИ о возможной отмене саммита. Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев заверил, что процесс согласования деталей не останавливался, а информация об отсрочке встречи якобы является попыткой медиа "подорвать предстоящий саммит".

Об этом Кирилл Дмитриев высказался в соцсети X.

Спецпредставитель Путина заверил, что встреча не отменялась

Сообщение Дмитриева. Фото: скриншот

"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы создать впечатление проблем в переговорах. Подготовка продолжается", — написал он.

Орбан подтвердил, что Будапешт действительно будет площадкой для встречи Путина и Трампа

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подтвердил, что подготовка к встрече в Будапеште между Трампом и Путиным продолжается, хотя дата пока не определена.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Когда наступит время, мы его проведем", — отметил Орбан в своей заметке в Facebook.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о намерении провести переговоры с Путиным в Венгрии, чтобы попытаться достичь мира в Украине. Однако во вторник он заявил, что не хочет "бесполезной встречи", однако не исключил, что переговоры состоятся в ближайшее время.

В то же время стало известно, что встречи между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не будет.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
