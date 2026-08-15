Лісові пожежі в Хорватії — 40 осіб у лікарні, 2000 евакуйовано

Пожежа в Хорватії. Фото: EPA/STRINGER

На півдні Хорватії, біля моря, у курортному місті Оміш тривають лісові пожежі. Внаслідок події вже постраждали десятки людей, а тисячі вже евакуйовано.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Що відомо про пожежу в Хорватії

Масштабні пожежі почалися ввечері 13 серпня. Вогонь поширився з району Локва-Рогозниця в туристичному місті Оміш, а через сильний вітер поширився в бік житлових кварталів.

Офіційна причина пожеж поки що невідома, але, як зазначають пожежники, ймовірно, це поєднання кількох факторів — спеки, вітру, сухої рослинності та дерев.

Як повідомляють ЗМІ, внаслідок інциденту з навколишніх сіл до Оміша було евакуйовано близько 2000 осіб. Причиною стало те, що вогонь стрімко поширився по навколишніх пагорбах, пошкоджуючи будинки та знищуючи автомобілі рано вранці в п’ятницю, 14 серпня.

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Ще трохи пізніше журналісти AFP побачили почорнілі залишки згорілих автомобілів уздовж доріг неподалік від Оміша. Деякі з них були оточені сріблястими калюжами металу, який розплавився через сильний вогонь.

Крім того, внаслідок пожежі постраждало кілька будівель у цьому районі, а деякі сусідні споруди були повністю зруйновані.

Пожежа в Локва-Рогозниці. Фото: Reuters

Незабаром до цього району прибув з візитом прем’єр-міністр країни Андрій Пленкович. Він зазначив, що це «дуже густонаселений» регіон, у якому розташоване селище з населенням 15 000 осіб, і наразі там ще перебувають 12 000 туристів.

Медики повідомили, що на даний момент до лікарні Спліта звернулися 40 осіб, зокрема туристи з Німеччини та Польщі.

Начальник пожежної охорони країни Славко Тучакович заявив, що за ніч було задіяно близько 300 пожежників, але часто вони не справлялися з вогнем. За словами Тучаковича, ця пожежа — "одна з найгірших в історії Хорватії".

Пожежа в Локва-Рогозниці. Фото: Reuters

Ситуація з гасінням пожежі в Оміші поступово покращується, але при цьому ЗМІ повідомляють, що, незважаючи на поліпшення, пожежна авіація була відправлена на іншу пожежу на півострові Пелешац, де будинкам загрожувала небезпека.

Як повідомляли Новини.LIVE, цього літа лісові пожежі у Франції знищили понад 120 тисяч гектарів території. ЗМІ оцінюють, що від цих пожеж країна зазнала найбільших збитків з часів Другої світової війни.

Також ми писали, що на початку серпня біля узбережжя Франції загорівся човен, на борту якого перебувало майже 160 мігрантів.