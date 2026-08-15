Лесные пожары в Хорватии - 40 человек в больнице, 2000 эвакуированы

Пожар в Хорватии. Фото: EPA/STRINGER

На юге Хорватии у моря, в курортном городе Омиш продолжаются лесные пожары. В результате происшествия уже пострадали десятки человек, а тысячи уже были эвакуированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Что известно о пожаре в Хорватии

Масштабные пожары начались вечером 13 августа. Огонь распространился из района Локва-Рогозница в туристическом городе Омиш, и из-за сильного ветра распространился в сторону жилых кварталов.

Официальная причина пожаров пока неизвестна, но как говорят пожарные, вероятно, это сочетание нескольких факторов — жары, ветра, сухой растительности и деревьев.

Как пишет СМИ, в результате инцидента из близлежащих деревень к Омишу были эвакуированы около 2000 человек. Причиной стало то, что огонь стремительно распространился по окружающим холмам, повреждая дома и уничтожая автомобили рано утром в пятницу 14 августа.

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Еще чуть позже журналисты AFP увидели почерневшие остатки сгоревших автомобилей вдоль дорог недалеко от Омиша. Некоторые из них были окружены серебристыми лужами металла, который расплавился из-за сильного огня.

Помимо этого, в результате пожара пострадали несколько зданий в этом районе, а некоторые близлежащие постройки были полностью разрушены.

Пожар в Локва-Рогознице. Фото: Reuters

Вскоре в этот район прибыл с визитом премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он отметил, что это "очень густонаселенный" регион, в котором находится поселок с населением 15 000 человек, и в настоящее время там еще остаются 12 000 туристов.

Медики рассказали, что на данный момент в больницу Сплита поступили 40 человек, в том числе туристы из Германии и Польши.

Начальник пожарной охраны страны Славко Тучакович заявил, что за ночь было задействовано около 300 пожарных, но зачастую они не справлялись с огнем. По словам Тучаковича, этот пожар "один из худших в истории Хорватии".

Пожар в Локва-Рогознице. Фото: Reuters

Ситуация с противодействию пожара в Омише постепенно улучшается, но при этом СМИ пишут, что мере улучшений пожарная авиация была отправлена на другой пожар на полуострове Пелешац, где домам угрожала опасность.

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом лесные пожары во Франции уничтожил более 120 тысяч гектаров территории. СМИ оценивают, что от этих пожаров страна понесла самые большие убытки со времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что в начале августа у побережья Франции загорелась лодка, на борту которой находились почти 160 мигрантов.