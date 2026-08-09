Лісові пожежі у Франції: влада затримала 420 людей, серед них 166 неповнолітніх

Пожары во Франции. Фото: Reuters

Этим летом во Франции лесные пожары уничтожили более 120 тысяч гектаров территории. По оценке BBC, страна понесла самые большие убытки от таких пожаров со времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

Французские власти задержали сотни человек

Министерство внутренних дел Франции сообщило о 420 задержанных, которых подозревают в умышленном или случайном возникновении пожаров. Среди них — 166 несовершеннолетних.

В частности, 23-летнего мужчину обвиняют в умышленном поджоге десяти очагов пожара в течение пяти дней в департаменте Вар. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

В то же время адвокаты и французские СМИ критикуют масштаб задержаний. Они отмечают, что пока неизвестно, сколько дел завершится обвинительными приговорами и в скольких случаях речь идет именно об умышленных поджогах.

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Что вызывает пожары во Франции

По данным французских властей, девять из десяти лесных пожаров связаны с деятельностью людей. В то же время эксперты считают, что умышленные поджоги составляют лишь небольшую часть случаев.

Чаще всего возгорания могут возникать из-за окурков, костров, строительных работ или неисправного электрооборудования. Распространению огня способствуют длительная засуха, высокая температура и изменения климата.

Специалисты отмечают, что в условиях засухи даже небольшая искра может быстро привести к масштабному пожару.

Франция готовится к новой волне жары

Несмотря на борьбу с пожарами, ситуация остается сложной. По прогнозам, в ближайшие дни во Франции ожидается новая волна жары, что может создать дополнительные риски возникновения и распространения огня.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в проливе Ла-Манш загорелась лодка со 157 мигрантами, которые пытались добраться до Великобритании. Из-за возгорания двигателя судно начало быстро терять плавучесть, однако французские и британские спасатели провели масштабную операцию и спасли всех людей на борту.

Также Новини.LIVE писали, что Украина впервые направила во Францию 70 спасателей в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Украинские специалисты присоединились к международной операции по борьбе с масштабными лесными пожарами, охватившими страну этим летом.