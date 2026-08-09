Лісові пожежі у Франції: влада затримала 420 людей, серед них 166 неповнолітніх

Пожежі у Франції. Фото: Reuters

У Франції цього літа лісові пожежі знищили понад 120 тисяч гектарів території. За оцінкою BBC, країна зазнала найбільших збитків від таких пожеж від часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

Французька влада затримала сотні людей

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 420 затриманих, яких підозрюють у навмисному або випадковому спричиненні пожеж. Серед них — 166 неповнолітніх.

Зокрема, 23-річного чоловіка звинувачують у навмисному підпалі десяти осередків протягом п'яти днів у департаменті Вар. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років ув'язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро.

Водночас адвокати та французькі медіа критикують масштаб затримань. Вони зазначають, що наразі невідомо, скільки справ завершаться обвинувальними вироками та в скількох випадках йдеться саме про навмисні підпали.

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Що спричиняє пожежі у Франції

За даними французької влади, дев'ять із десяти лісових пожеж пов'язані з діяльністю людей. Водночас експерти вважають, що навмисні підпали становлять лише невелику частину випадків.

Найчастіше займання можуть виникати через недопалки, багаття, будівельні роботи або несправне електрообладнання. Поширенню вогню сприяють тривала посуха, висока температура та зміни клімату.

Фахівці наголошують, що в умовах посухи навіть невелика іскра може швидко спричинити масштабну пожежу.

Франція готується до нової хвилі спеки

Попри боротьбу з пожежами, ситуація залишається складною. За прогнозами, найближчими днями у Франції очікується нова хвиля спеки, що може створити додаткові ризики виникнення та поширення вогню.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше у протоці Ла-Манш загорівся човен із 157 мігрантами, які намагалися дістатися Великої Британії. Через займання двигуна судно почало швидко втрачати плавучість, однак французькі та британські рятувальники провели масштабну операцію та врятували всіх людей на борту.

Також Новини.LIVE писали, що Україна вперше направила до Франції 70 рятувальників у межах Механізму цивільного захисту ЄС. Українські фахівці долучилися до міжнародної операції з боротьби з масштабними лісовими пожежами, які охопили країну цього літа.