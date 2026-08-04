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Головна Новини дня Пожежа у Ла-Манші: біля узбережжя Франції загорівся човен із 157 мігрантами

Пожежа у Ла-Манші: біля узбережжя Франції загорівся човен із 157 мігрантами

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 15:29
Пожежа у Ла-Манші: біля узбережжя Франції загорівся човен із 157 мігрантами
Мігранти на човні. Ілюстративне фото: Getty Images

У протоці Ла-Манш загорівся човен, на борту якого перебували майже 160 мігрантів. До масштабної рятувальної операції залучили французькі та британські судна, а також вертоліт Військово-морських сил Франції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky News.

У Ла-Манші загорівся човен із мігрантами

Інцидент стався у вівторок, 4 серпня, близько 06:00 за місцевим часом під час спроби нелегального перетину Ла-Маншу.

За даними французької морської префектури, двигун човна загорівся, через що його стан почав дуже швидко погіршуватися. Судно перебувало у французькій зоні пошуково-рятувальних операцій.

Ще за кілька годин до пожежі рятувальники евакуювали з цього ж човна п'ятьох людей, які потребували допомоги. Інші пасажири відмовилися залишати судно та продовжили рух у бік Великої Британії.

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Після займання було розгорнуто масштабну рятувальну операцію. До неї залучили французькі пошуково-рятувальні судна, вертоліт ВМС Франції, катери Прикордонної служби Великої Британії та рятувальне судно RNLI.

Загалом із човна врятували 157 людей. Усіх їх мають доставити до французького міста Булонь-сюр-Мер. За інформацією британської влади, станом на цей час загиблих немає.

За даними французьких служб, це була одна з найбільших спроб перетину Ла-Маншу — на борту перебувало майже 160 осіб.

Що відомо про ситуацію

Британський уряд повідомив, що рятувальна операція триває, а інцидент вкотре демонструє небезпеку нелегальних переправ через Ла-Манш.

Напередодні лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що у разі перемоги на виборах планує провести масштабну військову операцію для припинення нелегальної міграції через Ла-Манш. Французька влада розкритикувала цю ініціативу, назвавши її несумісною з міжнародним правом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що біля берегів Іспанії сталася одна з найтрагічніших морських катастроф останнього часу — під час спроби дістатися Канарських островів загинули десятки мігрантів. Човен перекинувся в Атлантичному океані, а пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів.

Також Новини.LIVE писали, що Іспанія зіткнулася з масштабною міграційною кризою після масового напливу людей до Сеути. За добу до іспанського анклаву з Марокко прибули майже 50 тисяч мігрантів, що змусило владу посилити заходи безпеки та розпочати масштабну гуманітарну операцію.

Франція пожежа мігранти
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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