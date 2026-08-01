Украинские пожарные помогут Франции: страна присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

Украинские спасатели отправились во Францию. Фото: ГСЧС Украины

Украина впервые присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза не в качестве получателя, а в качестве поставщика помощи. Во Францию отправились 70 украинских пожарных, которые помогут бороться с масштабными лесными пожарами. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это проявлением европейской солидарности.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в субботу, 1 августа, передает Новини.LIVE.

Украинские спасатели отправились во Францию помогать в тушении лесных пожаров

По словам председателя Еврокомиссии, это первый случай, когда Украина участвует в Механизме гражданской защиты ЕС в качестве страны, оказывающей помощь другим государствам.

"Впервые Украина присоединяется к Механизму гражданской защиты ЕС в качестве поставщика помощи. 70 членов украинской команды пожарных направляются во Францию, чтобы помочь бороться с лесными пожарами", — отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что, несмотря на войну, Украина продолжает вносить вклад в безопасность всей Европы.

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"Защищая себя от войны, развязанной Россией, Украина также помогает защищать жизни по всей Европе. Это европейская солидарность. Каждый день Украина доказывает, что является частью нашего Союза", — подчеркнула она.

Как писали Новини.LIVE, во Франции и Испании разразились масштабные лесные пожары, из-за которых власти эвакуировали более 220 тысяч человек. Огонь охватил десятки тысяч гектаров лесов, а борьбу со стихией осложнили сильная жара, засуха и ветер. Именно на фоне этих масштабных пожаров Украина впервые направила своих спасателей во Францию в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Одним из наиболее пострадавших регионов Франции стала Жиронда, где из-за стремительного распространения лесного пожара эвакуировали более 10 тысяч человек. Пламя быстро охватывало новые территории, а к ликвидации пожара привлекли тысячи пожарных и специальную авиацию.