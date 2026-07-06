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Главная Новости дня Во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за масштабного лесного пожара

Во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за масштабного лесного пожара

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Дата публикации 6 июля 2026 23:09
Масштабные пожары во Франции летом 2026 года — эвакуировали 10 тысяч человек
Спасатели тушат пожар во Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Лесной пожар, возникший в результате аномальной жары, вынудил эвакуировать более 10 тыс. жителей небольших городов и деревень в предгорьях французских Пиренеев, расположенных недалеко от границы с Испанией. Пожар охватил не менее 4600 гектаров территории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Пожары во Франции набирают обороты — людей эвакуируют

По словам местных властей, ситуацию осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что борьба с пожаром продолжается в чрезвычайно сложных условиях.

«С сегодняшнего утра условия снова ухудшаются», — предупредил Нуньес.

Местные жители рассказывают, что пламя приблизилось к жилым домам примерно на 300 метров.

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Из-за пожара организаторы велогонки «Tour de France» обратились к болельщикам с просьбой не приезжать к месту финиша третьего этапа гонки в регионе Восточные Пиренеи. Такое решение было принято, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники. Также было сокращено количество автомобилей, сопровождающих гонку.

Літак гасить пожежу у Франці влітку 2026 року
Самолет тушит пожар во Франции. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou TPX

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз направит во Францию четыре пожарных самолета, базирующихся на Кипре и в Швеции, для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Лесные пожары также охватили соседнюю Испанию. В Каталонии огонь уничтожил более 2200 гектаров природного заповедника Ле-Гаваррес, а в провинции Кастельон из-за пожара в национальном парке Сьерра-де-Эспадан было эвакуировано около 500 человек.

Эксперты предупреждают, что уже в ближайшие дни температура воздуха на юго-западе Франции снова может достичь +40 °C. Аналогичная жара наблюдается в Португалии. По прогнозам синоптиков, отсутствие осадков и высокие температуры будут сохранять повышенный риск возникновения новых масштабных пожаров.

Как сообщали Новини.LIVE, леса Греции и Франции охватили масштабные пожары, которые быстро распространяются из-за сильного ветра и жаркой погоды. Недалеко от греческих Салоник власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов, 157 человек с особыми потребностями вывезли из социального учреждения и временно разместили в спортивном комплексе.

Новини.LIVE также писали, что из-за аномальной жары в Париже переполнены похоронные бюро. Часть заказов городские операторы были вынуждены перенаправить в другие регионы Франции.

В соавторстве с Софией Медведевой

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Франция эвакуация пожар
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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