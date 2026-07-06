Масштабні пожежі у Франці влітку 2026 року — яевакуювали 10 тисяч людей

Рятувальники гасять пожежу у Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Лісова пожежа, яка виникла внаслідок аномальної спеки, змусила евакуювати понад 10 тис жителів невеликих міст та сіл у передгірʼях французьких Піренеїв, що розташовані поблизу кордону з Іспанією. Пожежа охопила щонайменше 4600 гектарів території.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на BBC.

Пожежі у Франції набирають обертів — людей евакуюють

За словами місцевої влади, ситуацію ускладнює сильний вітер, який сприяє швидкому поширенню вогню. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що боротьба з пожежею триває в надзвичайно складних умовах.

"З сьогоднішнього ранку умови знову погіршуються", — попередив Нуньєс.

Місцеві жителі розповідають, що полум'я наблизилося до житлових будинків на близько 300 метрів.

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Через пожежу організатори велогонки "Tour de France" звернулися до вболівальників із проханням не прибувати до місця фінішу третього етапу перегонів у регіоні Східні Піренеї. Таке рішення ухвалили, щоб забезпечити безперешкодний проїзд пожежної та рятувальної техніки. Також було скорочено кількість автомобілів, які супроводжують гонку.

Літак гасить пожежу у Франці. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou TPX

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз направить до Франції чотири пожежні літаки, які базуються на Кіпрі та у Швеції, для допомоги в ліквідації наслідків стихії.

Лісові пожежі також охопили сусідню Іспанію. У Каталонії вогонь знищив понад 2200 гектарів природного заповідника Ле-Гаваррес, а в провінції Кастельйон через пожежу в національному парку Сьєрра-де-Еспадан було евакуйовано близько 500 людей.

Фахівці попереджають, що вже найближчими днями температура повітря на південному заході Франції знову може досягнути +40 °C. Аналогічна спека спостерігається в Португалії. За прогнозами синоптиків, відсутність опадів і високі температури зберігатимуть підвищений ризик виникнення нових масштабних пожеж.

Як повідомляли Новини.LIVE, ліси Греції та Франції охопили масштабні пожежі, які швидко поширюються через сильний вітер та спекотну погоду. Неподалік грецьких Салонік влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів, 157 людей з особливими потребами вивезли з соціального закладу та тимчасово розмістили у спортивному комплексі.

Новини.LIVE також писали, що через аномальну спеку у Парижі переповнені похоронні бюро. Частину замовлень міські оператори були вимушені перенаправити до інших регіонів Франції.

У співавторстві з Софією Медведєвою