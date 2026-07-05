Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Грецію та Францію охопили масштабні лісові пожежі

Грецію та Францію охопили масштабні лісові пожежі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 15:50
Масштабні пожежі в Греції та Франції — евакуація людей і сотні гектарів згарищ
Гасіння пожежі. Фото: AP

У Греції та Франції спалахнули масштабні лісові пожежі, які стрімко поширюються через спекотну погоду, сильний вітер та посуху. В окремих регіонах уже довелося евакуювати людей, а площа знищених вогнем територій обчислюється сотнями гектарів.

Про це повідомляє AP, передає Новини.LIVE.

Чому вирують пожежі в країнах Європи

Увечері 4 липня масштабна пожежа виникла неподалік грецьких Салонік. Через загрозу поширення полум'я влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів — Антуполі, Філотей та Галіні. Також із соціального закладу вивезли 157 людей з особливими потребами. Більшість із них тимчасово розмістили у спортивному комплексі, інших перевезли до психіатричної лікарні.

Грецію та Францію охопили масштабні лісові пожежі - фото 1
Постраждалі місцеві жителі. Фото: AP

За даними пожежної служби, займання почалося у гірській місцевості та швидко перекинулося на рівнинну територію, охопивши густі чагарники. Вогонь пошкодив кілька підприємств, а густий дим накрив передмістя Салонік. Очевидці також повідомляли про вибухи, що лунали через займання легкозаймистих матеріалів.

Грецію та Францію охопили масштабні лісові пожежі - фото 2
Вертоліт гасить пожежу. Фото: AP

У справі про можливий підпал поліція затримала 76-річного чоловіка, який, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Читайте також:

Не менш складною залишається ситуація і на півдні Франції. Найбільше постраждав департамент Східні Піренеї, де за одну ніч полум'я знищило близько 930 гектарів лісу поблизу населеного пункту Тревіллаш. До боротьби з вогнем залучили понад 580 рятувальників, однак через складний рельєф, сильний вітер і високу температуру локалізувати пожежу поки не вдалося.

Як повідомляли Новини.LIVE, країни Європи цього літа зіткнулися з рекордною хвилею спеки. Через екстремально високі температури у низці держав оголошували найвищі рівні погодної небезпеки, закривали навчальні заклади, а медики та рятувальники працювали у посиленому режимі через зростання кількості випадків теплових ударів і навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сполучені Штати цього літа потерпають від аномальної спеки. У низці штатів синоптики оголосили попередження про небезпечні погодні умови, а місцева влада змушена переглядати графіки масових заходів через ризики для здоров'я людей.

пожежа Європа аномальна спека
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації