Лісові пожежі у Франції та Іспанії — евакуювали понад 220 тис. людей

Лісові пожежі в Іспанії. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Франції та Іспанії евакуювали понад 200 тисяч людей через масштабні лісові пожежі. Влада Мадридського регіону назвала займання найгіршим в його історії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Масштабні пожежі в Іспанії

В Іспанії евакуювали вже близько 25 тисяч людей, а ще майже 40 тисячам наказали залишатися у приміщеннях. Зазначається, що три пожежі на захід від Мадрида об'єдналися в одну, яку рятувальники наразі не можуть локалізувати.

Мешканці спостерігають за територією навколо свого будинку. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Лісова пожежа у у селі Ель-Тьємбло, Іспанія. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Пожежники борються з лісовою пожежею. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня. Влада Мадридського регіону назвала займання найгіршим у його історії.

"Лісова пожежа досягла свого апогею і наразі пожежникам не під силу її стримати. Локалізувати вогонь у цій зоні неможливо, тому вживаються оборонні заходи", — сказав керівник управління з надзвичайних ситуацій регіонального уряду Мадрида.

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Які наслідки пожежі у Франції

Водночас на південному заході Франції домівки залишили близько 200 тисяч людей. Вогонь охопив понад 19 тисяч гектарів лісу, знищив близько 80 будинків і рухається у напрямку Бордо. До боротьби зі стихією залучили військових і допомогу ЄС.

Лісова пожежа у Франції. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Місцева жителька намагається зупинити лісову пожежу поблизу. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Начальник пожежно-рятувальної служби Марк Вермелен заявив, що умови були складнішими, ніж під час руйнівних пожеж, які охопили регіон у 2022 році, а посуха сприяла поширенню вогню протягом ночі.

"Ми ніколи не бачили конвективної пожежі такого масштабу. Внаслідок стрімкого поширення вогню близько 50 пожежників отримали поранення. Ми збираємося реорганізувати нашу відповідь, щоб мати змогу боротися з ним з землі та не допустити його просування до Бордо", — сказав міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Як писали Новини.LIVE, 10 липня стало відомо, що у Франції евакуювали понад 10 тисяч людей через масштабну лісову пожежу. Місцеві жителі розповідають, що полум'я наблизилося до житлових будинків на близько 300 метрів.

Лісові пожежі також охопили Грецію. Займання почалося у гірській місцевості та швидко перекинулося на рівнинну територію, охопивши густі чагарники. Площа знищених вогнем територій обчислюється сотнями гектарів.