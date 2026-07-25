Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Франції та Іспанії вирують пожежі: евакуювали понад 220 тис. людей

У Франції та Іспанії вирують пожежі: евакуювали понад 220 тис. людей

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 19:23
Лісові пожежі у Франції та Іспанії — евакуювали понад 220 тис. людей
Лісові пожежі в Іспанії. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Франції та Іспанії евакуювали понад 200 тисяч людей через масштабні лісові пожежі. Влада Мадридського регіону назвала займання найгіршим в його історії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC. 

Масштабні пожежі в Іспанії

В Іспанії евакуювали вже близько 25 тисяч людей, а ще майже 40 тисячам наказали залишатися у приміщеннях. Зазначається, що три пожежі на захід від Мадрида об'єдналися в одну, яку рятувальники наразі не можуть локалізувати.

null
Мешканці спостерігають за територією навколо свого будинку. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Пожежі в Іспанії
Лісова пожежа у  у селі Ель-Тьємбло, Іспанія. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
null
Пожежники борються з лісовою пожежею. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня. Влада Мадридського регіону назвала займання найгіршим у його історії.

"Лісова пожежа досягла свого апогею і наразі пожежникам не під силу її стримати. Локалізувати вогонь у цій зоні неможливо, тому вживаються оборонні заходи", — сказав керівник управління з надзвичайних ситуацій регіонального уряду Мадрида.

Читайте також:

Які наслідки пожежі у Франції

Водночас на південному заході Франції домівки залишили близько 200 тисяч людей. Вогонь охопив понад 19 тисяч гектарів лісу, знищив близько 80 будинків і рухається у напрямку Бордо. До боротьби зі стихією залучили військових і допомогу ЄС.

null
Лісова пожежа у Франції. Фото: REUTERS/Abdul Saboor
null
Місцева жителька намагається зупинити лісову пожежу поблизу. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Начальник пожежно-рятувальної служби Марк Вермелен заявив, що умови були складнішими, ніж під час руйнівних пожеж, які охопили регіон у 2022 році, а посуха сприяла поширенню вогню протягом ночі.

"Ми ніколи не бачили конвективної пожежі такого масштабу. Внаслідок стрімкого поширення вогню близько 50 пожежників отримали поранення. Ми збираємося реорганізувати нашу відповідь, щоб мати змогу боротися з ним з землі та не допустити його просування до Бордо", — сказав міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Як писали Новини.LIVE, 10 липня стало відомо, що у Франції евакуювали понад 10 тисяч людей через масштабну лісову пожежу. Місцеві жителі розповідають, що полум'я наблизилося до житлових будинків на близько 300 метрів.

Лісові пожежі також охопили Грецію. Займання почалося у гірській місцевості та швидко перекинулося на рівнинну територію, охопивши густі чагарники. Площа знищених вогнем територій обчислюється сотнями гектарів.

Франція евакуація пожежа Іспанія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації