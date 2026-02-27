Стефанішина пояснила як країни ЄС ставляться до використання активів РФ

Посол України у США Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Ольга Стефанішина заявила, що приблизно 90% країн Євросоюзу поділяють підхід, за яким заморожені російські активи мають у підсумку бути використані для відновлення України. Вона також нагадала, що раніше рішення про збереження замороження РФ у ЄС вимагало регулярного підтвердження всіма 27 державами-членами, а зараз ситуація змінилася.

Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина під час брифінгу у вівторок, 24 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Стефанішина розповіла, як в ЄС ставляться до використання активів РФ

Заморожені в Європейському Союзі російські активи, за словами Ольги Стефанішиної, більше не прив'язані до старої процедури, коли їхній статус доводилося регулярно підтверджувати. Вона підкреслила, що ключове рішення, на її переконання, вже відбулося, тож активи заморожені в ЄС — заморожені назавжди.

"Раніше кожні шість місяців потрібно було отримувати рішення 27 країн-членів ЄС, щоб російські суверенні активи залишалися замороженими. Тепер правовий характер цього рішення змінило, і воно не потребує підтвердження. Усі ці активи були вилучені та перебувають під управлінням ЄС. Вони не можуть бути розморожені за допомогою звичайної 6-місячної процедури. Після завершення дипломатичного процесу буде прийнято рішення щодо того, куди саме ці кошти будуть спрямовані", — пояснила Стефанішина.

При цьому Стефанішина заявила, що в ЄС, за її оцінкою, вже переважає підхід, за якого ресурси мають працювати на відновлення України: "Фактично серед приблизно 90% країн ЄС є широке розуміння, що це ресурси, які мають бути спрямовані на відновлення України".

Окремо вона торкнулася теми Сполучених Штатів і можливих очікувань щодо доступу до цих активів. За словами Стефанішиної, в ЄС немає настрою "ділитися цими коштами зі Сполученими Штатами", адже США, як вона пояснила, володіють значною власною частиною заморожених активів.

Водночас вона уточнила, що питання фактичного використання цих активів зараз не є предметом поточних обговорень та використання.

"Хоча ці заморожені активи наразі не є предметом обговорення і тому ще не настав час для прийняття рішення щодо їх використання, ці кошти добре захищені, сконцентровані і вони будуть у повній безпеці, доки не настане слушний момент для ухвалення остаточного рішення щодо них", — пояснила Стефанішина.

Зазначимо, що у грудні кремлівський диктатор Володимир Путін відреагував з погрозами на використання російських активів.

Натомість президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснив, коли Україна має повернути кредитні кошти з російських активів.