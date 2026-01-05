Кредит для України від ЄС буде безвідсотковим, а повертати його будуть за рахунок активів РФ

Речник Європейської комісії Мачей Берестецький. Фото: facebook.com/Iesebusinessschool

У Європі заявили, що перший транш із пакету допомоги на 90 мільярдів євро надійде в Україну не пізніше другого кварталу 2026 року. Кредит буде безвідсотковим, а платити за нього буде РФ своїми активами.

Про це повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передають Новини.LIVE.

Кредит ЄС для України

Рішення майже готове. Залишилися фінальні формальності: "зелене світло" мають дати Рада ЄС та Європарламент. Чиновники прогнозують, що документи затвердять уже найближчими тижнями.

Щодо повернення основного боргу, то тут діє відстрочка. Україна почне розраховуватися лише після завершення війни. Причому цей процес прив'язаний до моменту, коли Росія почне виплачувати репарації за завдані збитки.

Нагадаємо, 19 грудня в ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках.

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу. Це треба лише після того, як Росія сплатить репарації.