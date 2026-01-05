Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гроші за активи РФ — Україна отримає першу частину кредиту від ЄС

Гроші за активи РФ — Україна отримає першу частину кредиту від ЄС

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 23:47
Кредит для України від ЄС буде безвідсотковим, а повертати його будуть за рахунок активів РФ
Речник Європейської комісії Мачей Берестецький. Фото: facebook.com/Iesebusinessschool

У Європі заявили, що перший транш із пакету допомоги на 90 мільярдів євро надійде в Україну не пізніше другого кварталу 2026 року. Кредит буде безвідсотковим, а платити за нього буде РФ своїми активами.

Про це повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кредит ЄС для України

Рішення майже готове. Залишилися фінальні формальності: "зелене світло" мають дати Рада ЄС та Європарламент. Чиновники прогнозують, що документи затвердять уже найближчими тижнями.

Щодо повернення основного боргу, то тут діє відстрочка. Україна почне розраховуватися лише після завершення війни. Причому цей процес прив'язаний до моменту, коли Росія почне виплачувати репарації за завдані збитки.

Нагадаємо, 19 грудня в ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках. 

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу. Це треба лише після того, як Росія сплатить репарації.

Європейський союз росія кредити гроші активи
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації