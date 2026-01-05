Видео
Україна
Деньги за активы РФ — Украина получит первую часть кредита от ЕС

Деньги за активы РФ — Украина получит первую часть кредита от ЕС

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 23:47
Кредит для Украины от ЕС будет беспроцентным, а возвращать его будут за счет активов РФ
Представитель Европейской комиссии Мачей Берестецкий. Фото: facebook.com/Iesebusinessschool

В Европе заявили, что первый транш из пакета помощи на 90 миллиардов евро поступит в Украину не позднее второго квартала 2026 года. Кредит будет беспроцентным, а платить за него будет РФ своими активами.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кредит ЕС для Украины

Решение почти готово. Остались финальные формальности: "зеленый свет" должны дать Совет ЕС и Европарламент. Чиновники прогнозируют, что документы утвердят уже в ближайшие недели.

Что касается возврата основного долга, то здесь действует отсрочка. Украина начнет рассчитываться только после завершения войны. Причем этот процесс привязан к моменту, когда Россия начнет выплачивать репарации за нанесенный ущерб.

Напомним, 19 декабря в ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро. Речь идет о финансировании в 2026 и 2027 годах.

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро Евросоюзу. Это надо только после того, как Россия оплатит репарации.

Европейский союз россия кредиты деньги активы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
