Кредит для Украины от ЕС будет беспроцентным, а возвращать его будут за счет активов РФ

В Европе заявили, что первый транш из пакета помощи на 90 миллиардов евро поступит в Украину не позднее второго квартала 2026 года. Кредит будет беспроцентным, а платить за него будет РФ своими активами.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий, передают Новини.LIVE.

Кредит ЕС для Украины

Решение почти готово. Остались финальные формальности: "зеленый свет" должны дать Совет ЕС и Европарламент. Чиновники прогнозируют, что документы утвердят уже в ближайшие недели.

Что касается возврата основного долга, то здесь действует отсрочка. Украина начнет рассчитываться только после завершения войны. Причем этот процесс привязан к моменту, когда Россия начнет выплачивать репарации за нанесенный ущерб.

Напомним, 19 декабря в ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро. Речь идет о финансировании в 2026 и 2027 годах.

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро Евросоюзу. Это надо только после того, как Россия оплатит репарации.