Україна
Главная Новости дня В ЕС говорят о направлении активов РФ на восстановление Украины

В ЕС говорят о направлении активов РФ на восстановление Украины

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 10:01
Куда пойдут замороженные активы РФ — позиция большинства стран ЕС
Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

По словам Ольги Стефанишиной, правовой статус решения ЕС о замороженных суверенных активах РФ изменился так, что оно больше не требует переутверждения каждые шесть месяцев. Она утверждает, что подавляющее большинство государств ЕС видит эти средства ресурсом для послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время брифинга во вторник, 24 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Стефанишина рассказала, как в ЕС относятся к использованию активов РФ

Замороженные в Европейском Союзе российские активы, по словам Ольги Стефанишиной, больше не привязаны к старой процедуре, когда их статус приходилось регулярно подтверждать. Она подчеркнула, что ключевое решение, по ее убеждению, уже состоялось, поэтому активы заморожены в ЕС — заморожены навсегда.

"Раньше каждые шесть месяцев нужно было получать решение 27 стран-членов ЕС, чтобы российские суверенные активы оставались замороженными. Теперь правовой характер этого решения изменился, и оно не требует подтверждения. Все эти активы были изъяты и находятся под управлением ЕС. Они не могут быть разморожены с помощью обычной 6-месячной процедуры. После завершения дипломатического процесса будет принято решение относительно того, куда именно эти средства будут направлены", — пояснила Стефанишина.

При этом Стефанишина заявила, что в ЕС, по ее оценке, уже преобладает подход, при котором ресурсы должны работать на восстановление Украины: "Фактически среди примерно 90% стран ЕС есть широкое понимание, что это ресурсы, которые должны быть направлены на восстановление Украины".

Отдельно она затронула тему Соединенных Штатов и возможных ожиданий относительно доступа к этим активам. По словам Стефанишиной, в ЕС нет настроения "делиться этими средствами с Соединенными Штатами", ведь США, как она пояснила, владеют значительной собственной частью замороженных активов.

В то же время она уточнила, что вопрос фактического использования этих активов сейчас не является предметом текущих обсуждений и использования.

"Хотя эти замороженные активы пока не являются предметом обсуждения и поэтому еще не пришло время для принятия решения по их использованию, эти средства хорошо защищены, сконцентрированы и они будут в полной безопасности, пока не наступит подходящий момент для принятия окончательного решения по ним", — пояснила Стефанишина.

Отметим, что в декабре кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал с угрозами на использование российских активов.

Зато президент Европейского совета Антониу Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть кредитные средства из российских активов.

