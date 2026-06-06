У ЄС можуть обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків

Чоловік на кордоні. Фото: uapress

Міністри країн Європейського союзу підтримали пропозицію обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Обговорення відбулося на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі. Йдеться про можливі зміни в механізмі тимчасового захисту, який діє для громадян України після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив міністр міграції Швеції Йоган Форссел, яку цитують Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Обмеження можуть стосуватися лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту в країнах ЄС у майбутньому. Українці, які вже отримали цей статус, збережуть чинні права. Тимчасовий захист дає змогу легально проживати на території Євросоюзу, працювати та користуватися соціальними програмами підтримки. Дію механізму продовжено до березня 2027 року.

Рішення ще не ухвалено

Для зміни чинних правил Європейська комісія має підготувати офіційний проєкт, який потім мають схвалити держави-члени ЄС. Серед обговорюваних варіантів фігурує обмеження доступу до програми для чоловіків, які підпадають під військовий обов'язок в Україні. Кілька країн вважають, що такі заходи можуть допомогти Україні зберегти мобілізаційний ресурс.

Тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користуються понад 4,33 млн громадян України. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Водночас остаточного рішення щодо можливих обмежень поки що не ухвалено, а обговорення триває на рівні європейських інституцій і національних урядів.

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