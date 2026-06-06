В ЕС могут ограничить доступ к временной защите для украинских мужчин

Мужчина на границе. Фото: uapress

Министры стран Европейского союза поддержали предложение ограничить доступ к временной защите для украинских мужчин призывного возраста. Обсуждение состоялось на встрече министров юстиции и внутренних дел в Люксембурге. Речь идет о возможных изменениях в механизме временной защиты, который действует для граждан Украины после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил министр миграции Швеции Йохан Форссел, которую цитируют Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Ограничения могут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за статусом временной защиты в странах ЕС в будущем. Украинцы, уже получившие этот статус, сохранят действующие права. Временная защита позволяет легально проживать на территории Евросоюза, работать и пользоваться социальными программами поддержки. Действие механизма продлено до марта 2027 года.

Решение еще не принято

Для изменения действующих правил Европейская комиссия должна подготовить официальный проект, который затем должны одобрить государства-члены ЕС. Среди обсуждаемых вариантов фигурирует ограничение доступа к программе для мужчин, подпадающих под воинскую обязанность в Украине. Несколько стран считают, что такие меры могут помочь Украине сохранить мобилизационный ресурс.

Временной защитой в странах Евросоюза пользуются более 4,33 млн граждан Украины. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия. При этом окончательное решение по возможным ограничениям пока не принято, а обсуждение продолжается на уровне европейских институтов и национальных правительств.

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