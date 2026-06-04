Австрия требует отменить статус защиты для украинских мужчин в ЕС

Украинцы в Европе. Фото: Villette Pierrick/ABACA

Австрия требует отменить автоматическую временную защиту в ЕС для украинских мужчин призывного возраста с марта 2027 года. Эту инициативу министры внутренних дел стран Евросоюза изучают на встрече в Люксембурге. Новые ограничения затронут людей в возрасте от 23 до 60 лет из-за мобилизационных правил внутри Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Welt.

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В австрийском МВД предлагают принять это решение быстро, потому что мужчины нужны Киеву для обороны и поддержки экономики.

Несколько стран Евросоюза тоже хотят закрыть для мужчин упрощенную процедуру получения временной защиты.

Кто потеряет статус и исключения из правил

Под новые нормы могут попасть мужчины от 23 до 60 лет без учета родителей-одиночек, инвалидов и еще некоторых категорий. Парней в возрасте от 18 до 22 лет это не касается из-за действующих разрешений на выезд за границу.

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При этом те мужчины, кто уже получил защиту в Европе, не потеряют этот статус.

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", — отметил Герхард Карнер.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас в ЕС живет более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин с временной защитой. Угрозы потерять этот статус для них нет, ведь новые ограничения введут только для тех, кто приедет в ЕС позже.

4 июня должно состояться заседание Совета ЕС по внутренним делам, на котором профильные министры собираются проанализировать перспективы продления действия временной защиты, а также рассмотреть другие механизмы легального пребывания граждан Украины в странах ЕС.