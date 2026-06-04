Австрія вимагає скасувати статус захисту для українських чоловіків у ЄС

Українці в Європі. Фото: Villette Pierrick/ABACA

Австрія вимагає скасувати автоматичний тимчасовий захист у ЄС для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року. Цю ініціативу міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу вивчають на зустрічі в Люксембурзі. Нові обмеження зачеплять людей віком від 23 до 60 років через мобілізаційні правила всередині України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Welt.

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В австрійському МВС пропонують ухвалити це рішення швидко, бо чоловіки потрібні Києву для оборони та підтримки економіки.

Кілька країн Євросоюзу теж хочуть закрити для чоловіків спрощену процедуру отримання тимчасового захисту.

Хто втратить статус та винятки з правил

Під нові норми можуть потрапити чоловіки від 23 до 60 років без урахування батьків-одинаків, інвалідів та ще деяких категорій. Хлопців віком від 18 до 22 років це не стосується через чинні дозволи на виїзд за кордон.

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При цьому ті чоловіки, хто вже отримав захист у Європі, не втратять цей статус.

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", — зазначив Герхард Карнер.

Раніше Новини.LIVE писали, що зараз у ЄС живе понад 1 мільйон 150 тисяч українських чоловіків із тимчасовим захистом. Загрози втратити цей статус для них немає, адже нові обмеження запровадять лише для тих, хто приїде до ЄС пізніше.

4 червня має відбутися засідання Ради ЄС з внутрішніх справ, на якому профільні міністри збираються проаналізувати перспективи продовження дії тимчасового захисту, а також розглянути інші механізми легального перебування громадян України в країнах ЄС.