Обмеження прихистку в ЄС: на чоловіків з України чекають зміни

Українці тримають прапори на мирній акції. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

У Європі поки що роздумують, чи продовжувати українцям право на тимчасове перебування. Подальшу долю тимчасового захисту для понад чотирьох мільйонів українських біженців та можливі обмеження цього статусу міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорять на засіданні у четвер, 4 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

Як зміниться статус українських біженців у Європі після червня

Масштаби української міграції в Європі наразі вимірюються мільйонами: станом на березень 2026 року офіційний статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали 4,33 мільйона осіб. Серед держав ЄС найбільше біженців прихистила Німеччина, яка прийняла 1,27 мільйона біженців, Польща із показником 961 405 осіб та Чехія, де зареєстровано 379 820 українців.

У четвер, 4 червня, під час засідання Ради ЄС з внутрішніх справ міністри планують розглянути питання продовження цього спеціального статусу, а також проаналізувати інші механізми легалізації українських громадян. Утім, як повідомили кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі обізнані із ситуацією посадовці ЄС, конкретного фінального рішення цього дня ухвалено не буде.

Європейська комісія наразі ще не висувала офіційних пропозицій, оскільки засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ покликане окреслити вектор подальшого руху. Один із представників Євросоюзу пояснив: "Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій".

Читайте також:

Саме результати цієї міністерської дискусії стануть підґрунтям для Єврокомісії, яка згодом розробить і презентує свою офіційну пропозицію, що й ляже в основу майбутнього рішення Ради ЄС.

Серед пропозицій фігурує варіант звуження дії тимчасового захисту за географічним принципом, тобто виключно для жителів окремих регіонів, або ж за певними особистими критеріями. Зокрема, у переліку ідей є пункт про обмеження прав на прихисток у Євросоюзі для чоловіків призовного віку, проте таке правило у разі затвердження стосуватиметься лише тих громадян, які приїжджатимуть до ЄС уже після ухвалення відповідного рішення.

Зараз ця пропозиція є виключно одним із багатьох пунктів для політичних дебатів. Окрім цього, європейські столиці планують зважити можливість трансформації тимчасового захисту у так званий "залишковий статус" (residual status) чи "страхувальну сітку" (safety net). Але цей механізм може діяти лише для представників вразливих верств населення або осіб, які позбавлені права на отримання інших національних статусів.

Новини.LIVE писали раніше, що у столицях країн Європейського Союзу обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку з дії тимчасового механізму захисту. Йдеться про дискусії щодо подальшого функціонування Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка наразі дозволяє громадянам України легально проживати та працювати в країнах Євросоюзу без проходження стандартної процедури оформлення притулку.

Тим часом в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано позитивний міграційний баланс: кількість громадян, які повертаються з країн ЄС, перевищила число тих, хто виїжджає. За даними Державної міграційної служби, у 2026 році цей показник став періодом першого стійкого перевищення в'їздів над виїздами з початку війни, що свідчить про зміну міграційних тенденцій.