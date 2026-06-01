Ограничения убежища в ЕС: мужчин из Украины ждут изменения

Украинцы держат флаги на мирной акции.

В Европе пока раздумывают, продолжать ли украинцам право на временное пребывание. Дальнейшую судьбу временной защиты для более четырех миллионов украинских беженцев и возможные ограничения этого статуса министры внутренних дел стран Евросоюза обсудят на заседании в четверг, 4 июня.

Как изменится статус украинских беженцев в Европе после июня

Масштабы украинской миграции в Европе сейчас измеряются миллионами: по состоянию на март 2026 года официальный статус временной защиты в странах Евросоюза имели 4,33 миллиона человек. Среди государств ЕС больше всего беженцев приютила Германия, которая приняла 1,27 миллиона беженцев, Польша с показателем 961 405 человек и Чехия, где зарегистрировано 379 820 украинцев.

В четверг, 4 июня, во время заседания Совета ЕС по внутренним делам министры планируют рассмотреть вопрос продления этого специального статуса, а также проанализировать другие механизмы легализации украинских граждан. Впрочем, как сообщили корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе знакомые с ситуацией чиновники ЕС, конкретного финального решения в этот день принято не будет.

Европейская комиссия пока еще не выдвигала официальных предложений, поскольку заседание министров юстиции и внутренних дел призвано определить вектор дальнейшего движения. Один из представителей Евросоюза пояснил: "Обсуждение на Совете министров юстиции и внутренних дел должно послужить возможностью для размышлений о будущем временной защиты и сформировать политическую линию относительно дальнейших действий".

Именно результаты этой министерской дискуссии станут основой для Еврокомиссии, которая впоследствии разработает и представит свое официальное предложение, которое и ляжет в основу будущего решения Совета ЕС.

Среди предложений фигурирует вариант сужения действия временной защиты по географическому принципу, то есть исключительно для жителей отдельных регионов, или же по определенным личным критериям. В частности, в перечне идей есть пункт об ограничении прав на убежище в Евросоюзе для мужчин призывного возраста, однако такое правило в случае утверждения будет касаться только тех граждан, которые будут приезжать в ЕС уже после принятия соответствующего решения.

Сейчас это предложение является исключительно одним из многих пунктов для политических дебатов. Кроме этого, европейские столицы планируют взвесить возможность трансформации временной защиты в так называемый "остаточный статус" (residual status) или "страховочную сетку" (safety net). Но этот механизм может действовать только для представителей уязвимых слоев населения или лиц, лишенных права на получение других национальных статусов.

Новини.LIVE писали ранее, что в столицах стран Европейского Союза обсуждают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из действия временного механизма защиты. Речь идет о дискуссиях относительно дальнейшего функционирования Директивы ЕС о временной защите, которая сейчас позволяет гражданам Украины легально проживать и работать в странах Евросоюза без прохождения стандартной процедуры оформления убежища.

Между тем в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован положительный миграционный баланс: количество граждан, возвращающихся из стран ЕС, превысило число выезжающих. По данным Государственной миграционной службы, в 2026 году этот показатель стал периодом первого устойчивого превышения въездов над выездами с начала войны, что свидетельствует об изменении миграционных тенденций.