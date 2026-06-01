ЗМІ: ЄС може виключити українських чоловіків зі схеми захисту

Чоловіки у ДП "Документ" у Празі. Фото: proukrainu.blesk.cz

Столиці країн Європейського Союзу обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового механізму захисту. Ініціативу озвучили під час дискусій щодо подальшої долі Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка дає змогу українцям проживати та працювати в країнах Євросоюзу без необхідності подаватися на національну процедуру отримання притулку.

Про це повідомляє Euractiv, передає Новини.LIVE.

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, серед варіантів, що розглядаються, є продовження режиму тимчасового захисту з одночасним звуженням його дії, зокрема через можливе виключення чоловіків призовного віку або осіб, які залишили Україну без дотримання законних процедур.

Водночас зазначається, що такі обмеження можуть стосуватися лише нових заявників, які звертатимуться по тимчасовий захист.

За даними Eurostat, станом на кінець березня в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,33 млн громадян України, які виїхали через війну. Частка дорослих чоловіків серед них становила 26,6%.

Наразі режим тимчасового захисту для українців у Євросоюзі продовжено до 4 березня 2027 року.

Зазначимо, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Віктор Сампір у коментарі Новини.LIVE повідомив, що у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що з початку великої війни затримано 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.