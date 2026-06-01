СМИ: ЕС может исключить украинских мужчин из схемы защиты

Мужчины в ГП "Документ" в Праге. Фото: proukrainu.blesk.cz

Столицы стран Европейского Союза обсуждают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из временного механизма защиты. Инициативу озвучили во время дискуссий о дальнейшей судьбе Директивы ЕС о временной защите, которая позволяет украинцам проживать и работать в странах Евросоюза без необходимости подаваться на национальную процедуру получения убежища.

Об этом сообщает Euractiv, передает Новини.LIVE.

Украинских мужчин призывного возраста могут оставить без защиты в ЕС

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, среди рассматриваемых вариантов является продление режима временной защиты с одновременным сужением его действия, в частности из-за возможного исключения мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину без соблюдения законных процедур.

В то же время отмечается, что такие ограничения могут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за временной защитой.

По данным Eurostat, по состоянию на конец марта в странах ЕС под временной защитой находились 4,33 млн граждан Украины, которые выехали из-за войны. Доля взрослых мужчин среди них составляла 26,6%.

Читайте также:

Сейчас режим временной защиты для украинцев в Евросоюзе продлен до 4 марта 2027 года.

Отметим, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Виктор Сампир в комментарии Новини.LIVE сообщил, что в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что с начала большой войны задержано 68,5 тысячи человек, которые пытались незаконно пересечь границу.