Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ: ЕС может исключить украинских мужчин из схемы защиты

СМИ: ЕС может исключить украинских мужчин из схемы защиты

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 11:48
СМИ: ЕС может исключить украинских мужчин из схемы защиты
Мужчины в ГП "Документ" в Праге. Фото: proukrainu.blesk.cz

Столицы стран Европейского Союза обсуждают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из временного механизма защиты. Инициативу озвучили во время дискуссий о дальнейшей судьбе Директивы ЕС о временной защите, которая позволяет украинцам проживать и работать в странах Евросоюза без необходимости подаваться на национальную процедуру получения убежища.

Об этом сообщает Euractiv, передает Новини.LIVE.

Украинских мужчин призывного возраста могут оставить без защиты в ЕС

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, среди рассматриваемых вариантов является продление режима временной защиты с одновременным сужением его действия, в частности из-за возможного исключения мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину без соблюдения законных процедур.

В то же время отмечается, что такие ограничения могут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за временной защитой.

По данным Eurostat, по состоянию на конец марта в странах ЕС под временной защитой находились 4,33 млн граждан Украины, которые выехали из-за войны. Доля взрослых мужчин среди них составляла 26,6%.

Читайте также:

Сейчас режим временной защиты для украинцев в Евросоюзе продлен до 4 марта 2027 года.

Отметим, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Виктор Сампир в комментарии Новини.LIVE сообщил, что в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что с начала большой войны задержано 68,5 тысячи человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

Европейский союз украинцы заграница
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации