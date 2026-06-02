ЄС планує змінити правила тимчасового захисту для українців

Понад мільйону ста п'ятдесяти тисячам українських чоловіків, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, не загрожує його втрата. Представниця Єврокомісії прояснила позицію Брюсселя щодо майбутніх змін у міграційній політики, зазначивши, що нові обмеження розглядаються виключно для нових хвиль біженців.

В Єврокомісії заперечили плани депортації чоловіків призовного віку до України

Усі країни Європейського Союзу згодні, що статус тимчасового захисту для українських біженців потрібно продовжити після березня 2027 року. Раніше європейські лідери планували закрити цю програму, але зараз плани змінилися через тривалу війну.

Про це під час круглого столу в Європарламенті розповіла представниця Єврокомісії Корінна Улльріх. Вона зазначила, що хоча всі прагнуть миру, Європа мусить готуватися до різних варіантів розвитку подій.

"Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію. Разом із тим тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів", – пояснила Улльріх.

Водночас у Раді ЄС обговорюють можливість обмежити надання захисту для чоловіків мобілізаційного віку з України. Остаточного рішення ще немає, але в Єврокомісії чітко наголосили: ці правила не торкнуться тих українців, які вже перебувають в Європі.

За даними Євростату, зараз у ЄС живе понад 1 мільйон 150 тисяч українських чоловіків із тимчасовим захистом. Жодної загрози втратити цей статус для них немає, адже нові обмеження запровадять лише для тих, хто приїде до ЄС пізніше.

"Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист", — підкреслила Корінна Улльріх.

На сьогодні тимчасовим захистом в ЄС користуються 4,33 мільйона українців. Більшість із них обрали для притулку три країни: Німеччину, де перебуває майже третина всіх біженців, Польщу та Чехію.

Новини.LIVE раніше писали, що в столицях держав-членів Європейського Союзу розпочалися дискусії щодо можливого позбавлення українських чоловіків призовного віку права на отримання або продовження статусу тимчасового захисту.

Як відомо, у четвер, 4 червня, має відбутися засідання Ради ЄС з внутрішніх справ, на якому профільні міністри збираються проаналізувати перспективи продовження дії тимчасового захисту, а також розглянути інші механізми легального перебування громадян України в країнах блоку. Разом із тим, за підсумками цього засідання конкретного підсумкового рішення прийнято не буде.