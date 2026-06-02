ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев

Более миллиона ста пятидесяти тысячам украинских мужчин, которые уже имеют статус временной защиты в странах Евросоюза, не грозит его потеря. Представительница Еврокомиссии прояснила позицию Брюсселя относительно будущих изменений в миграционной политике, отметив, что новые ограничения рассматриваются исключительно для новых волн беженцев.

Все страны Европейского Союза согласны, что статус временной защиты для украинских беженцев нужно продлить после марта 2027 года. Ранее европейские лидеры планировали закрыть эту программу, но сейчас планы изменились из-за длительной войны.

Об этом во время круглого стола в Европарламенте рассказала представительница Еврокомиссии Коринна Улльрих. Она отметила, что хотя все хотят мира, Европа должна готовиться к различным вариантам развития событий.

"Конечно, мы все хотим мира, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария. Вместе с тем продолжаются дискуссии о возможных адаптаций правил для будущих прибытий", - пояснила Улльрих.

В то же время в Совете ЕС обсуждают возможность ограничить предоставление защиты для мужчин мобилизационного возраста из Украины. Окончательного решения еще нет, но в Еврокомиссии четко подчеркнули: эти правила не коснутся тех украинцев, которые уже находятся в Европе.

По данным Евростата, сейчас в ЕС живет более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин с временной защитой. Никакой угрозы потерять этот статус для них нет, ведь новые ограничения введут только для тех, кто приедет в ЕС позже.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях... Это не касалось бы тех, кто уже имеет временную защиту",- подчеркнула Коринна Улльрих.

На сегодня временной защитой в ЕС пользуются 4,33 миллиона украинцев. Большинство из них выбрали для убежища три страны: Германию, где находится почти треть всех беженцев, Польшу и Чехию.

Как известно, в четверг, 4 июня, должно состояться заседание Совета ЕС по внутренним делам, на котором профильные министры собираются проанализировать перспективы продления действия временной защиты, а также рассмотреть другие механизмы легального пребывания граждан Украины в странах блока. Вместе с тем, по итогам этого заседания конкретного итогового решения принято не будет.