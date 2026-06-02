Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев

ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 17:49
ЕС планирует изменить правила временной защиты для украинцев
Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Более миллиона ста пятидесяти тысячам украинских мужчин, которые уже имеют статус временной защиты в странах Евросоюза, не грозит его потеря. Представительница Еврокомиссии прояснила позицию Брюсселя относительно будущих изменений в миграционной политике, отметив, что новые ограничения рассматриваются исключительно для новых волн беженцев.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Новини.LIVE.

В Еврокомиссии опровергли планы депортации мужчин призывного возраста в Украину

Все страны Европейского Союза согласны, что статус временной защиты для украинских беженцев нужно продлить после марта 2027 года. Ранее европейские лидеры планировали закрыть эту программу, но сейчас планы изменились из-за длительной войны.

Об этом во время круглого стола в Европарламенте рассказала представительница Еврокомиссии Коринна Улльрих. Она отметила, что хотя все хотят мира, Европа должна готовиться к различным вариантам развития событий.

"Конечно, мы все хотим мира, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария. Вместе с тем продолжаются дискуссии о возможных адаптаций правил для будущих прибытий", - пояснила Улльрих.

Читайте также:

В то же время в Совете ЕС обсуждают возможность ограничить предоставление защиты для мужчин мобилизационного возраста из Украины. Окончательного решения еще нет, но в Еврокомиссии четко подчеркнули: эти правила не коснутся тех украинцев, которые уже находятся в Европе.

По данным Евростата, сейчас в ЕС живет более 1 миллиона 150 тысяч украинских мужчин с временной защитой. Никакой угрозы потерять этот статус для них нет, ведь новые ограничения введут только для тех, кто приедет в ЕС позже.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях... Это не касалось бы тех, кто уже имеет временную защиту",- подчеркнула Коринна Улльрих.

На сегодня временной защитой в ЕС пользуются 4,33 миллиона украинцев. Большинство из них выбрали для убежища три страны: Германию, где находится почти треть всех беженцев, Польшу и Чехию.

Новини.LIVE ранее писали, что в столицах государств-членов Европейского Союза начались дискуссии относительно возможного лишения украинских мужчин призывного возраста права на получение или продление статуса временной защиты.

Как известно, в четверг, 4 июня, должно состояться заседание Совета ЕС по внутренним делам, на котором профильные министры собираются проанализировать перспективы продления действия временной защиты, а также рассмотреть другие механизмы легального пребывания граждан Украины в странах блока. Вместе с тем, по итогам этого заседания конкретного итогового решения принято не будет.

Европейский союз украинцы беженцы мужчины
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации