Украина просит ЕС лишить временной защиты мужчин 23-60 лет

Члены Европейского парламента. Фото: REUTERS/Yves Herman

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел согласовал продление временной защиты для украинских беженцев, однако правила пребывания в Европе для мужчин могут существенно измениться. Европейская комиссия готовит официальные ограничения по предоставлению убежища для военнообязанных украинцев по прямому запросу Украины.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

Новые правила в ЕС: как европейские страны планируют изменить условия пребывания для украинцев

Все государства-члены Европейского Союза пришли к общему согласию о необходимости продления действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. Об этом во время итоговой пресс-конференции в четверг, 4 июня, по результатам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел заявил Николас Иоаннидес, заместитель министра по вопросам миграции Кипра, который сейчас председательствует в ЕС. Он подчеркнул, что встреча министров продемонстрировала полную солидарность с Киевом.

В то же время многие страны Евросоюза выступают за внесение существенных изменений в условия предоставления этой защиты. Одним из главных нововведений, которое сейчас активно обсуждается на уровне Совбеза ЕС, является полное исключение из-под действия директивы мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер открыто признал, что такой шаг рассматривается по просьбе украинских властей.

"Это также то, что просят нас сделать украинцы", — официально подтвердил еврокомиссар Магнус Бруннер.

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Магнус Бруннер пообещал, что уже в ближайшие недели Европейская Комиссия официально обнародует и представит на рассмотрение детальное предложение по новым условиям функционирования временной защиты для украинцев. Для того, чтобы обновленные правила и ограничения для мужчин вступили в силу, финальную позицию Еврокомиссии должны поддержать и утвердить страны-члены ЕС квалифицированным большинством голосов.

Ранее Новини.LIVE писали, что количество украинских беженцев в Европе остается на уровне нескольких миллионов, о чем свидетельствуют данные за март 2026 года. В целом статус временной защиты на территории Евросоюза получили 4,33 миллиона беглецов от войны. Основными странами, которые взяли на себя наибольшую миграционную нагрузку, остаются Германия (1,27 млн человек), Польша (961 405 человек) и Чешская Республика, которая предоставила официальный приют 379 820 украинцам.

Как известно, запланированные реформы в миграционной сфере Евросоюза не коснутся более миллиона украинских мужчин, которые уже получили официальный приют. Представительница Европейской Комиссии, комментируя слухи о возможной отмене льгот, заверила, что действующие договоры остаются в силе. Она подчеркнула, что новые ограничения и правила разрабатываются исключительно как превентивные меры на случай новых волн беженцев из Украины.

В то же время Австрия предложила изменить правила пребывания для украинцев в странах Евросоюза. На встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге Вена потребовала прекратить предоставление автоматического статуса защиты мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, начиная с марта 2027 года. По словам австрийской стороны, это решение обусловлено ограничениями на выезд внутри Украины и ее потребностью в человеческих ресурсах.