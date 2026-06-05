Україна просить ЄС позбавити тимчасового захисту чоловіків 23-60 років

Члени Європейського парламенту. Фото: REUTERS/Yves Herman

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ погодила продовження тимчасового захисту для українських біженців, проте правила перебування в Європі для чоловіків можуть суттєво змінитися. Європейська комісія готує офіційні обмеження щодо надання прихистку для військовозобов'язаних українців за прямим запитом України.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

Нові правила в ЄС: як європейські країни планують змінити умови перебування для українців

Усі держави-члени Європейського Союзу дійшли спільної згоди щодо необхідності продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Про це під час підсумкової пресконференції у четвер, 4 червня, за результатами засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявив Ніколас Іоаннідес, заступник міністра з питань міграції Кіпру, який зараз головує в ЄС. Він підкреслив, що зустріч міністрів продемонструвала повну солідарність із Києвом.

Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення суттєвих змін до умов надання цього захисту. Одним із головних нововведень, яке наразі активно обговорюється на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення з-під дії директиви чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років. Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер відкрито визнав, що такий крок розглядається на прохання української влади.

"Це також те, що просять нас зробити українці", — офіційно підтвердив єврокомісар Магнус Бруннер.

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Магнус Бруннер пообіцяв, що вже найближчими тижнями Європейська Комісія офіційно оприлюднить та представить на розгляд детальну пропозицію щодо нових умов функціонування тимчасового захисту для українців. Для того, щоб оновлені правила та обмеження для чоловіків набули чинності, фінальну позицію Єврокомісії мають підтримати та затвердити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Раніше Новини.LIVE писали, що кількість українських біженців у Європі залишається на рівні кількох мільйонів, про що свідчать дані за березень 2026 року. Загалом статус тимчасового захисту на території Євросоюзу отримали 4,33 мільйона втікачів від війни. Основними країнами, які взяли на себе найбільше міграційне навантаження, залишаються Німеччина (1,27 млн осіб), Польща (961 405 осіб) та Чеська Республіка, яка надала офіційний прихисток 379 820 українцям.

Як відомо, заплановані реформи у міграційній сфері Євросоюзу не торкнуться понад мільйона українських чоловіків, які вже отримали офіційний прихисток. Представниця Європейської Комісії, коментуючи чутки про можливе скасування пільг, запевнила, що діючі договори залишаються чинними. Вона підкреслила, що нові обмеження та правила розробляються виключно як превентивні заходи на випадок нових хвиль біженців з України.

Водночас Австрія запропонувала змінити правила перебування для українців у країнах Євросоюзу. На зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі Відень висунув вимогу припинити надання автоматичного статусу захисту чоловікам віком від 23 до 60 років, починаючи з березня 2027 року. За словами австрійської сторони, це рішення обумовлене обмеженнями на виїзд всередині України та її потребою у людських ресурсах.