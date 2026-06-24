У Росії в регіоні, який забезпечує видобуток 40% нафти, проблеми з пальним

Заправка "Газпромнефть" у Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Ханти-Мансійському автономному окрузі, який є головним нафтовидобувним регіоном Росії (40% від загального видобутку), запровадили обмеження на деяких АЗС щодо продажу пального та дизелю. Таким чином, ще один регіон поповнив список проблемних на тлі загальноросійських труднощів із логістикою та пальним.

Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ та місцеві соцмережі.

У Росії проблеми з пальним у ще одному регіоні

"З урахуванням підвищеного попиту на бензин і дизель, з метою недопущення штучного дефіциту, а також спекуляцій і перепродажів на низці АЗС встановлено обмеження щодо обсягу пального, що відпускається", — заявила місцева влада.

Обмеження вже запроваджені в низці російських регіонів і їх перелік продовжує зростати.

У Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів для того, щоб забезпечувати безперебійне постачання пального на автозаправні станції. Як стверджує влада міста, запроваджують це на прохання власників московських та підмосковних мереж АЗС.

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"Для забезпечення безперебійного постачання палива на АЗС водії вантажних бензовозів можуть цілодобово в’їжджати до міста і пересуватися без оформлення вантажного пропуску. Штрафи за відсутність пропуску водіям бензовозів не виставлятимуться", — повідомили у транспортному департаменті Москви.

Нагадаємо, що Росія офіційно дозволила виготовляти низькоякісний бензин і дизель із підвищеним у 15 разів рівнем сірки через брак пального. Таким чином, вони хочуть утримати баланс на внутрішньому ринку після атак українських дронів на НПЗ.

Також, Новини.LIVE писали про паливну кризу в Росії: майже 7 тисяч заправних станцій з 29 тисяч існуючих запровадили сильні обмеження на продаж пального. Найбільші АЗС країни масово відмовляються наливати бензин у каністри та обмежують обсяги палива на один чек. Деякі АЗС перейшли на тільки готівковий розрахунок, через що росіяни не можуть оплатити заправку.

У співавторстві з Софією Медведєвою