В России в регионе, на долю которого приходится 40 % добычи нефти, возникли проблемы с топливом

Заправочная станция "Газпромнефть" в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

В Ханты-Мансийском автономном округе, который является главным нефтедобывающим регионом России (40 % от общей добычи), на некоторых АЗС ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Таким образом, еще один регион пополнил список проблемных на фоне общероссийских трудностей с логистикой и топливом.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и местные соцсети.

В России проблемы с топливом в еще одном регионе

"С учетом повышенного спроса на бензин и дизельное топливо, с целью недопущения искусственного дефицита, а также спекуляций и перепродаж на ряде АЗС введены ограничения на объем отпускаемого топлива", — заявили местные власти.

Ограничения уже введены в ряде российских регионов, и их перечень продолжает расти.

В Москве временно отменили систему пропусков для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции. Как утверждают городские власти, это вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС.

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"Для обеспечения бесперебойных поставок топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут", — сообщили в транспортном департаменте Москвы.

Напомним, что Россия официально разрешила производить низкокачественный бензин и дизель с повышенным в 15 раз содержанием серы из-за нехватки топлива. Таким образом, власти стремятся сохранить баланс на внутреннем рынке после атак украинских дронов на НПЗ.

Также Новини.LIVE писали о топливном кризисе в России: почти 7 тысяч АЗС из 29 тысяч существующих ввели жесткие ограничения на продажу топлива. Крупнейшие АЗС страны массово отказываются наливать бензин в канистры и ограничивают объемы топлива на один чек. Некоторые АЗС перешли исключительно на наличный расчет, из-за чего россияне не могут оплатить заправку.

В соавторстве с Софией Медведевой