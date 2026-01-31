Збій в енергосистемі 31 січня — на Київщині і Дніпропетровщині зиживили критичну інфраструктуру

У двох областях вже заживили критичну інфраструктуру, — Шмигаль
Дата публікації: 31 січня 2026 14:24
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині вже вдалося повернути живлення критичної інфраструктури на тлі масштабного збою в енергосистемі. У Харківській, Житомирській та Одеській областях електроенергію вже повертають мешканцям.
"Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям", — повідомив Шмигаль.
