Блекаут в Україні 31 січня — Зеленський провів нараду зі Свириденко і Шмигалем

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці України. Глава держави повідомив, що збій стався через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом", — написав президент в своєму Telegram в суботу, 31 січня.

Новина доповнюється...