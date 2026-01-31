Блекаут в Україні 31 січня — Зеленський провів нараду зі Свириденко і Шмигалем

Блекаут в Україні — Зеленський дав завдання уряду
Дата публікації: 31 січня 2026 12:27
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці України. Глава держави повідомив, що збій стався через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.
"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом", — написав президент в своєму Telegram в суботу, 31 січня.
