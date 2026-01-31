Проблеми в енергетиці 31 січня — яка ситуація на залізниці

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Масштабний перепад в енергосистемі України стався у суботу, 31 січня. Водночас ситуацію на залізниці, що сталася через відключення зовнішнього живлення, вдалося стабілізувати.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Відновлення руху на залізниці

В Укрзалізниці зауважили, що електропостачання відновлено майже в усіх регіонах України. Поїзди продовжують рух за своїми маршрутами.

"Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі", — йдеться у повідомленні.

Також Kyiv City Express відновив рух, але затримки будуть 20-30 хвилин.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Міненерго Денис Шмигаль пояснив причину масового відключення світла в Україні 31 січня.

А український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці.