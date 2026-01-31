Проблемы в энергетике 31 января — какая ситуация на железной дороге

Ситуация в энергосистеме — как сейчас курсируют поезда
Масштабный перепад в энергосистеме Украины произошел в субботу, 31 января. В то же время ситуацию на железной дороге, которая произошла из-за отключения внешнего питания, удалось стабилизировать.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Восстановление движения на железной дороге
В Укрзализныце отметили, что электроснабжение восстановлено почти во всех регионах Украины. Поезда продолжают движение по своим маршрутам.
"Отставание от графика минимальные и будут наверстаны. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Также Kyiv City Express возобновил движение, но задержки будут 20-30 минут.
Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль объяснил причину массового отключения света в Украине 31 января.
А украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад премьера Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике.
