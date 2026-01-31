Видео
Главная Новости дня Ситуация в энергосистеме — как сейчас курсируют поезда

Ситуация в энергосистеме — как сейчас курсируют поезда

Дата публикации 31 января 2026 12:44
Проблемы в энергетике 31 января — какая ситуация на железной дороге
Поезд. Фото: Укрзализныця

Масштабный перепад в энергосистеме Украины произошел в субботу, 31 января. В то же время ситуацию на железной дороге, которая произошла из-за отключения внешнего питания, удалось стабилизировать.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Восстановление движения на железной дороге

В Укрзализныце отметили, что электроснабжение восстановлено почти во всех регионах Украины. Поезда продолжают движение по своим маршрутам.

"Отставание от графика минимальные и будут наверстаны. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Также Kyiv City Express возобновил движение, но задержки будут 20-30 минут.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль объяснил причину массового отключения света в Украине 31 января.

А украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад премьера Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
