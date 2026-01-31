Блэкаут в Украине 31 января - Зеленский провел совещание со Свириденко и Шмыгалем

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике Украины. Глава государства сообщил, что сбой произошел по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время", — написал президент в своем Telegram в субботу, 31 января.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...