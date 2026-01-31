Блэкаут в Украине 31 января - Зеленский провел совещание со Свириденко и Шмыгалем

Блэкаут в Украине — Зеленский дал задание правительству
Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 12:27
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике Украины. Глава государства сообщил, что сбой произошел по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время", — написал президент в своем Telegram в субботу, 31 января.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама