Україна
Блэкаут в Украине — Зеленский дал задание правительству

Блэкаут в Украине — Зеленский дал задание правительству

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 12:27
Блэкаут в Украине 31 января - Зеленский провел совещание со Свириденко и Шмыгалем
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике Украины. Глава государства сообщил, что сбой произошел по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время", — написал президент в своем Telegram в субботу, 31 января.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
