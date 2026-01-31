Видео
Видео

В двух областях уже запитали критическую инфраструктуру, — Шмыгаль

В двух областях уже запитали критическую инфраструктуру, — Шмыгаль

Дата публикации 31 января 2026 14:24
Сбой в энергосистеме 31 января — в Киевской и Днепропетровской областях питали критическую инфраструктуру
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Состояние энергосистемы Украины после масштабных сбоев постепенно стабилизируется. В ряде регионов уже восстановлено электроснабжение для критически важных объектов, а энергетики переходят к запитке бытовых потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram в субботу, 31 января.

В ряде регионов начали восстановление электроэнергии для потребителей

Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено электроснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет постепенное запитывание бытовых потребителей.

По словам министра, в Харьковской, Житомирской и Одесской областях свет уже возвращают жителям.

"Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет", — написал Шмыгаль.

Напомним, утром 31 января в энергосистеме Украины произошел масштабный сбой. В нескольких областях были введены аварийные отключения света.

Как сообщил Шмыгаль, причиной экстренных отключений стало технологическое нарушение — произошло одновременное отключение линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии между Западной и центральной частями Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Денисом Шмыгалем по ликвидации последствий сбоя.

Денис Шмыгаль Минэнерго Киевская область Днепропетровская область критическая инфраструктура энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
