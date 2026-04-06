У Британії 76 дітей-біженців незаконно тримали в тюрмах для дорослих

Судно Британських прикордонних сил з мігрантами прибуває до порту Дувр. REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Британська влада опинилася в центрі скандалу через незаконне утримання 76 неповнолітніх біженців у депортаційних центрах для дорослих, де діти з зон воєнних конфліктів місяцями перебували без належного догляду. Правозахисники повідомляють про факти застосування сили та суттєве погіршення психічного стану підлітків, яких Лондон намагається примусово повернути до Франції в межах міграційної схеми "один входить, один виходить". Суть урядової ініціативи полягає у примусовому поверненні до Франції кожного, хто приплив через Ла-Манш на човні, в обмін на законний в'їзд іншої особи, яка не порушувала кордон.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

У Британії катували дітей-біженців та не надавали їм належних умов

Правозахисники наголошують, що така практика є незаконною, оскільки діти без супроводу не можуть утримуватися в установах для дорослих. Медді Гарріс із організації Humans for Rights зазначає:

"Багато з цих дітей стали жертвами тортур і торгівлі людьми, і їхнє психічне здоров'я різко погіршується внаслідок утримання під вартою у Великій Британії, яке часто триває кілька місяців. Ці діти також позбавлені доступу до догляду та підтримки, на які вони мають право як діти, а також до належної оцінки віку місцевими органами влади, яку проводять соціальні працівники. Жодну дитину не слід затримувати, а тих, хто залишається під вартою, негайно звільняти, щоб дати їм змогу одужати та забезпечити їм доступ до оцінки віку, яка проводиться в громаді, де це необхідно".

Проблема виникла й через суперечливу процедуру оцінки віку. Міністерство внутрішніх справ часто маркує новоприбулих як дорослих, проте подальші перевірки соціальними службами спростовують ці висновки.

Читайте також:

На сьогодні 26 із затриманих уже визнані дітьми та передані під опіку, тоді як 13 підлітків британська влада встигла вислати до Франції. Серед постраждалих — це переважно втікачі від війн та збройних конфліктів в Еритреї, Судані та Афганістані.

Окрім психологічного тиску, мігранти скаржилися на те, що охоронці застосовували до них грубу силу. У деяких з них вибиті зуби, є гематоми та травми кінцівок. У відповідь на це джерела в МВС Британії заявили: "Якщо люди відмовляються виконувати вимоги або чинять фізичний опір, їм, на жаль, може бути доведеться застосувати розумну та пропорційну силу для забезпечення безпеки, а також залишити Велику Британію або дотримуватися розумних інструкцій під час утримання під вартою".

Загалом через програму повернення Британія вже примусово вивезла понад 400 осіб. Офіційний Лондон не збирається згортати політику обмежень. Також зазначається, що там вдалося зупинити в'їзд 42 000 нелегальних мігрантів.

"Ми вивезли або депортували майже 60 000 людей, які перебували тут нелегально. Але ми йдемо далі, щоб усунути стимули, які приваблюють нелегальних мігрантів до цієї країни, та збільшити кількість видворень та депортацій тих, хто не має права тут перебувати", — повідомили в МВС Британії.

