В Британии 76 детей-беженцев незаконно держали в тюрьмах для взрослых

Судно Британских пограничных сил с мигрантами прибывает в порт Дувр. REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Британские власти оказались в центре скандала из-за незаконного содержания 76 несовершеннолетних беженцев в депортационных центрах для взрослых, где дети из зон военных конфликтов месяцами находились без надлежащего ухода. Правозащитники сообщают о фактах применения силы и существенном ухудшении психического состояния подростков, которых Лондон пытается принудительно вернуть во Францию в рамках миграционной схемы "один входит, один выходит". Суть правительственной инициативы заключается в принудительном возвращении во Францию каждого, кто приплыл через Ла-Манш на лодке, в обмен на законный въезд другого лица, которое не нарушало границу.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

В Британии пытали детей-беженцев и не предоставляли им надлежащих условий

Правозащитники отмечают, что такая практика является незаконной, поскольку дети без сопровождения не могут содержаться в учреждениях для взрослых. Мэдди Харрис из организации Humans for Rights отмечает:

"Многие из этих детей стали жертвами пыток и торговли людьми, и их психическое здоровье резко ухудшается в результате содержания под стражей в Великобритании, которое часто длится несколько месяцев. Эти дети также лишены доступа к уходу и поддержке, на которые они имеют право как дети, а также к надлежащей оценке возраста местными органами власти, которую проводят социальные работники. Ни одного ребенка не следует задерживать, а тех, кто остается под стражей, немедленно освобождать, чтобы дать им возможность выздороветь и обеспечить им доступ к оценке возраста, которая проводится в общине, где это необходимо".

Проблема возникла и из-за противоречивой процедуры оценки возраста. Министерство внутренних дел часто маркирует новоприбывших как взрослых, однако дальнейшие проверки социальными службами опровергают эти выводы.

Читайте также:

На сегодня 26 из задержанных уже признаны детьми и переданы под опеку, тогда как 13 подростков британские власти успели выслать во Францию. Среди пострадавших - это преимущественно беглецы от войн и вооруженных конфликтов в Эритрее, Судане и Афганистане.

Кроме психологического давления, мигранты жаловались на то, что охранники применяли к ним грубую силу. У некоторых из них выбиты зубы, есть гематомы и травмы конечностей. В ответ на это источники в МВД Британии заявили: "Если люди отказываются выполнять требования или оказывают физическое сопротивление, им, к сожалению, может быть придется применить разумную и пропорциональную силу для обеспечения безопасности, а также покинуть Великобританию или придерживаться разумных инструкций во время содержания под стражей".

Всего через программу возвращения Британия уже принудительно вывезла более 400 человек. Официальный Лондон не собирается сворачивать политику ограничений. Также отмечается, что там удалось остановить въезд 42 000 нелегальных мигрантов.

"Мы вывезли или депортировали почти 60 000 человек, которые находились здесь нелегально. Но мы идем дальше, чтобы устранить стимулы, которые привлекают нелегальных мигрантов в эту страну, и увеличить количество выдворений и депортаций тех, кто не имеет права здесь находиться", — сообщили в МВД Великобритании.

